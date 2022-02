El juvenil del Betis sigue los exitosos pasos del primer equipo en la Copa del Rey

Tras eliminar al eterno rival en dieciseisavos de final, ha superado por penaltis en octavos al Racing

Continúa con paso firme el juvenil A del Real Betis, que no sólo comanda con autoridad el Grupo IV de División de Honor (donde es el único equipo invicto tras 28 jornadas, con 76 puntos de 84 posibles, pues ha cedido cuatro empates), en busca de un título que le aseguraría el regreso a la Copa de Campeones, sino que está emulando a la primera plantilla en su andadura por la Copa del Rey. No en vano, los verdiblancos, que se deshicieron del Sevilla FC (0-2), su máximo rival en la competición doméstica de la regularidad junto al Granada, en la primera ronda del torneo del K.O., se acaban de plantar en los cuartos de final, de nuevo a partido único, tras deshacerse en los penaltis del Racing.

Por segunda ocasión a domicilio, los pupilos de Aitor Martínez, que recibieron por la mañana en tierras cántabras la visita de Luis Fernández, el mítico lateral izquierdo que sabe lo que es conseguir un título como éste, empataron a uno en el Municipal de Bezana frente a los santanderinos. El once inicial estuvo compuesto por: García-Alejo, Vázquez, Sierra, Félix, Pleguezuelo, Enrique, Dani Pérez, Ortiz, Mario Peregrina, Cantarero y Assane. Jugaron luego Álex Fernández, Marcos Fernández, Sorroche y Leo. Se puso la cosa complicada, pues un mal despeje en el minuto 52 supuso el 1-0, obra de Neko, pero Marcos Fernández, máximo goleador de los heliopolitanos, empató en el 65, apenas un minuto después de saltar al campo, para mandar el choque a la prórroga.

Al final, el elegido para pasar a cuartos se decidió desde el punto de penalti, venciendo el Betis por 3-4, pues solamente Ortiz eró su lanzamiento, acertando el autor del 1-1, más Sierra, Pleguezuelo y Sorroche, mientras que García-Alejo detuvo una pena máxima, mandando la definitiva al larguero Jeremi para que se desatara la euforia en la expedición heliopolitana, que ya espera rival para una ronda de cuartos nuevamente a partido único. Y es que este curso la RFEF ha innovado igualmente con la Copa del Rey Juvenil, que empezaron disputando 32 escuadras, con emparejamientos por proximidad geográfica. La próxima ronda se disputará el 27 de marzo, coincidiendo con la Ronda Elite de los Campeonatos de Europa sub 17 y sub 19, lo que puede mermar algunas plantillas. La Final Four se disputará en Semana Santa, entre el 14 y el 17 de abril, en una sede única.