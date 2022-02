La lista de convocados del Betis para El Gran Derbi: de sólo 20 y con bajas de última hora

Manuel Pellegrini ofreció la citación para el duelo ante el Sevilla, con varias novedades y cambios obligados

El Real Betis ha ofrecido ya la lista de convocados oficial para el encuentro de este domingo (16:15 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC, una citación inesperadamente corta, de solamente 20 integrantes, ya que las bajas de última hora han afectado también a la plantilla verdiblanca, igual que ocurre con la del eterno rival, si bien Manuel Pellegrini no tirará del filial, como sí acostumbra a hacer su homólogo nervionense. En cualquier caso, con la única excepción de los encuentros de la Europa League, no se espera convocatoria por parte de Julen Lopetegui, que suele ofrecer algún indicio aislado en sala de prensa, pero que no se materializa ni en partes médicos ni en una nómina concreta durante la jornada de la víspera, debiendo esperar los medios de comunicación y los aficionados a una hora y pico antes del partido para conocer los detalles.

Volviendo al Betis, se conocía la ausencia obligada del sancionado Juanmi, 'pichichi' del equipo, que vio la quinta amarilla de su primer ciclo de amonestaciones frente al Mallorca y que, además, debe arrastrar alguna molestia, porque no saltó al terreno de juego ni un minuto ante el Zenit en la vuelta de dieciseisavos. Igualmente, Montoya, Camarasa, Miranda y Rodri estaban inhabilitados por lesiones de diversa consideración, pero a ellos se han unido sobre la bocina Sabaly, que no se ejercitó este sábado ya con el resto de sus compañeros, y Lainez, con dolencias sin especificar, por lo que los expedicionarios serán 17 jugadores de campo (incluido el restablecido Paul) y tres porteros, los justos para realizar, llegado el caso, las cinco sustituciones necesarias durante El Gran Derbi y que apenas uno que no vista guantes se queda con las ganas de participar, si así lo estima conveniente el 'Ingeniero'.

La lista completa está formada por: Rui Silva, Joel y Bravo (porteros); Bellerín, Pezzella, Edgar, Bartra, Víctor Ruiz y Álex Moreno (defensas); Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado, Paul, Canales, Fekir, Tello, Aitor Ruibal y Joaquín (centrocampistas); Willian José y Borja Iglesias (delanteros). De esta manera, se reduce el margen de maniobra del preparador chileno, que deberá repetir en los laterales, por ejemplo, ante la ausencia de recambios, y que alberga previsiblemente las dudas únicamente del portero, uno de los dos centrales y el extremo izquierdo, porque el resto debe ser el once de gala que suele alinear normalmente en LaLiga en los últimos tiempos.