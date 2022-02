Pellegrini: "La rivalidad no puede trascender más de 90 minutos, ni en los jugadores ni en la hinchada"

El técnico del Betis contestó en rueda de prensa las cuestiones referentes al derbi

Además de repasar el estado de la enfermería bética, Manuel Pellegrini también respondió a otras cuestiones referentes al derbi de este domingo ante el Sevilla FC. Para empezar, el técnico chileno no cree que haya favoritos en este tipo de partidos tan pasionales. "No sé si hay favorito. El Sevilla es el segundo, tiene mejor campaña en el campeonato que nosotros. Los favoritismos hay que demostrarlos en los noventa minutos en el campo. No creo que haya ningún favorito en un partido tan igualado. El equipo llega bien, igual que el Sevilla jugamos el jueves. Sabemos lo trascendental que es para la ciudad y ambas escuadras creo que cualquier desgaste mental o físico se suple con la importancia del partido", expresó el míster verdiblanco.

Sobre todo lo que ocurrió en el último derbi de Copa, Pellegrini explicó: "Creo que el derbi es muy bonito por la rivalidad y mientras mayor y más bonita sea la rivalidad más trascendencia en la ciudad pero esto no puede trascender de los 90 o 95 minutos ni en los jugadores ni en la hinchada".

No ha vuelto a hablar con Lopetegui: "No hemos vuelto a hablar y no tengo ningún problema con él. Sucedió un hecho lamentable pero hubo reacciones que enfocamos de manera distinta".

La rivalidad con el Sevilla FC: "Son dos equipos muy parejos dentro de la ciudad y en eso hay una pasión extra en el hecho de quién es el más importante de la ciudad. El equipo que gana se siente el dueño de la ciudad hasta el próximo año, si es el segundo. Mañana tenemos la revancha de lo ocurrido en LaLiga, eso mismo piensan los jugadores".

El Eintracht: "Me parece un rival difícil, que pasaron primeros de grupo y viene haciendo buenas campañas en la liga alemana. Tenemos que centrarnos primero en LaLiga mañana, después la Copa y otra vez la LaLiga antes de ese partido que va a ser igual de difícil que contra cualquiera de los que nos podría haber tocado".