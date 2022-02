Pellegrini tacha de "falsa" la primera mitad y ve merecimientos para la remontada

Manuel Pellegrini, como había hecho antes Sergio Canales, reconocía que los errores propios del Real Betis le había costado perder el derbi, pero advertía que su equipo había hecho méritos para, al menos, haber empatado el encuentro.

"Hubo dos partidos muy claros. Un primer tiempo donde jugamos muy mal, en el que ni disparamos a portería. Hicimos un partido falso. El Sevilla tuvo el control del partido y también los goles. En la segunda parte tuvimos ocasiones de más para haber empatado. Ellos sólo una ocasión y no pasaron apenas del medio campo. Me quedo con la sensación de que hicimos un primer tiempo muy falso y en la segunda vimos el Betis que siempre vemos, sabíamos que jugábamos con el segundo clasificado, un equipo de Champions. Sin embargo, me quedo muy contento con el segundo tiempo donde creo que superamos al Sevilla FC", aseguraba.

El técnico chileno se msotraba extrañado de que el Betis hubiera hecho una primera parte tan alejada de su identidad, en la que estuvo a merced de su rival. "Me ha sorprendido más el inicio del Betis que el del Sevilla. Sabemos que el Sevilla es un equipo que presiona mucho y con una buena seguridad defensiva, pero el Betis que se vio no es el habitual. Me impresionó lo de equipo nuestro en ese inicio", aseguraba.

El 'Ingeniero' hizo dos cambios en el descanso. El de Fekir fue por necesidad, pero había dudas de por qué había quitado a William Carvalho y el chileno aclaró que fue un cambio táctico. "Fueron dos cambios en el entretiempo para darle otro cariz al partido. En la primera parte no teníamos salida, ni llegada ni velocidad. Fue un cambio táctico que resultó bien para variar lo que habíamos hecho mal en los primeros 45 minutos. No era culpa de william Carvalho, sido de todo el equipo", aclaraba.

El entrenador del Real Betis aclaraba que la falta de fuelle en ese arranque no tenía nada que ver con la enorme carga de partidos que lleva el Betis, ya que en ese caso cuando lo hubieran notado habría sido al final. "No me gusta mucho buscar este tipo de explicaciones a los partidos. Si hubiera sido al revés y hubiéramos hecho una mala segunda mitad podríamos haber echado la cupa al físico, pero fue al revés. La parte física respondió muy bien. Tenemos una carga grande, pero no puedo buscar esa justificación", aclaraba.

Por último, tuvo palabras de elogio para un Joaquín cuya entrada cambió el rumbo del partido. "Cada vez que juega Joaquín demuestra su calidad y capacidad. Aitor y él cambiaron la cara al equipo. Joaquín juega todo lo que creemos conveniente. Se va integrando poco a poco y me algro que hiciera un buen partido", concluía.