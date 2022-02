Joaquín, de récord, admirado por los rivales, no cierra la puerta a seguir jugando: "Es un privilegio"

El capitán del Real Betis batía ante el Sevilla FC el récord de derbis ligueros y LaLiga se lo reconocía

Joaquín Sánchez entró en el descanso del derbi ante el Sevilla FC para suplir al portugués William Carvalho, un cambio táctico ofensivo que le dio al Real Betis el mando del partido en la segunda mitad, aunque no fue suficiente para que certificara su remontada.



Al menos sirvió para que Joaquín se convirtiera en el jugador que ha disputado más derbis en LaLiga a lo largo de la historia. El jugador de El Puerto de Santa María sumó su vigésimo segundo duelo ante el eterno rival.



El futbolista portuense estuvo muy activo, entró por ambas bandas, desbordó y puso más de un balón peligroso a sus compañeros, que no pudieron aprovechar. En parte, por el buen hacer de Bono.



En teoría, ese partido era el último derbi para Joaquín. Aunque él mismo quisiera echar balones fuera ante las cámaras de Mediaset. "Espero que no -sea el último-. Ya no digo que sea el último porque si no la gente se enfada conmigo. Le dejo estar. Voy a intentar disfrutar del momento y lo que tenga que llegar que llegue. (...) No he pensado que fuera el último. He intentado ayudar al equipo y buscar el empate", aseguraba el capitán del Betis, al que hasta sus rivales se rindieron. En especial, un Rakitic que tuvo palabras de respeto y elogio en el campo, que Joaquón no quiso desvelar, y luego ante las cámaras.



"Mi máxima admiración a Joaquin como persona y como profesional. No sé si va a ser el último derbi o si nos veremos en la Europa League", aseguraba el capitán sevillista, que tuvo ese detalle en mitad de la celebración por la victoria.



El futbolista portuense también lo agradecía ante las cámaras. "Es un privilegio. Me ha dicho unas palabras dentro del terreno de juego que para mí se quedan. Es un privilegio que un futbolista como él tenga esa admiración y respeto por mí. Es una de esas cosas que uno se va a llevar el día de mañana. Mi respeto, mi cariño y mi admiración para un futbolista de su talla. Se lo he agradecido dentro del campo", confirmaba Joaquín, que prefería centrarse ya en la Copa del Rey y en el Rayo Vallecano.



Precisamente, si se retira, lo hará habiendo dado al Betis el triunfo en el último derbi liguero ganado por los verdiblancos, en la temporada 18/19. Hasta LaLiga le reconocía su récord en este partido tan especial para ellos.