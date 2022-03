Junior se deja querer por el Betis: "Me gustaría volver"

El exjugador del Betis acaba de perder a su entrenador en el Leeds United, Marcelo Bielsa

Su equipo, el Leeds United, ha sido noticia en las últimas horas después de que una mala racha de llevase por delante a uno de los técnicos más admirados y queridos del mundo, Marcelo Bielsa. Con el argentino, el exbético Junior Firpo parecía haber encontrado la continuidad y regularidad perdida después de dos años en el Barça, donde nunca tuvo la confianza de sus técnicos, salvo en el breve paso de Quique Setién por la entidad.

Veintiún partidos y casi 1.500 minutos le había dado Bielsa después de que algunos problemas y el Covid-19 frenaran su adaptación a la Premier League. Al final, había encontrado su sitio y ahora tendrá que empezar de nuevo y convencer al norteamericano y ex del RB Leipzig, Jesse Marsch, su nuevo entrenador.

El jugador malagueño, de origen dominicano, se había convertido en una de las grandes apuestas del Leeds Unied, que este verano pagó 15 millones de euros por su traspaso. La pasada semana participaba en el programa 'Fever Pitch' de DAZN, en el que compartía protagonismo con Cristiano Ronaldo. Y ahí reconocia que su objetivo es, a medio o largo plazo, regresar al Betis.

"Me encantaría pasar muchísimo tiempo aquí, pero, al final, la casa siempre tira", indicaba Junior, quien no ocultaba la realidad: "Me gustaría volver al Betis".

De hecho, no sólo admitía que está muy pendiente de lo que hace el club en el que saltó al estrellato sino que está encantado de verlo ahí arriba, peleando con los mejores por estar en la Champions League y con un equipo muy parecido al que él dejó en 2019. "Me parece un auténtico equipazo. Tienen un jugador de clase mundial, que marca la diferencia, que acaba de renovar y que estoy muy contento por ello, que es Fekir. Y luego, bueno, Juanmi, que está en modo Dios", añadía.

El futbolista hispano-dominicano, pese a todo, tampoco rechazaba la opción de volver a jugar en el Barça, del que salió por la puerta de atrás -"Ni le dije que no al Barça la primera vez y sería muy difícil decirle que no a la segunda, obviamente", indicaría-, sobre todo ahora que Jordi Alba está cuestionado y el club blaugrana busca laterales zurdos.

Su regreso no sería el único que encajaría en un Betis que con Miranda y Alex Moreno tiene muy bien cubierta su posición. Dani Ceballos está en todas las quinielas para el próximo verano y Fabián Ruiz es el sueño de la directiva verdiblanca, aunque el gran momento que vive en el Nápoles complica una vuelta anticipada.