Ángel Haro, exultante y ambicioso: "Esto se parece más a lo que debe ser el Betis"

El presidente verdiblanco se congratula por el pase a una final que "hace felices a los béticos" y "consolida el proyecto", pero deja claro que "las alegrías no acaban aquí"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, se ha mostrado exultante, como no podía ser de otro modo, después del empate ante el Rayo Vallecano en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que da el pase al equipo verdiblanco a una final después de 17 largos años de espera. El máximo dirigente heliopolitano se congratuló de ese gol de Borja que "hace felices a los béticos" y "consolida el proyecto", con la que espera que sea la primera alegría de muchas.

"Estoy muy feliz, muy contento después de pasarlo mal con ese gol que nos metieron al final, por suerte metimos otro y se desató la alegría. Para noches como ésta se trabaja en este club, para llegar a una final y hacer felices a los béticos", señalaba Haro en Betis TV, donde admitía que pasó apuros: "Sí, claro que lo he pasado mal; sobre todo después del gol de Bebé, porque parecía que nos íbamos a la prórroga con todo lo que eso suponía. Menos mal ese balón que ha rematado Borja, en el que yo creo que todo el estadio ha alargado la pierna para mandar la pelota dentro".

No se olvida el presidente del inventor de la acción del tanto de Borja, "un pase clarividente de Joaquín, como es él, que ha propiciciado con ese pase poder marcar ese gol tan importante". Haro rechazaba medallas y aseguraba que, más que esta directiva, "quien merece esto son los béticos, que son los que han estado ahí cuando la institución estaba débil, animando hasta en los peores momentos".

"Nosotros trabajamos para esto. Vemos tan felices a los béticos y estamos muy contentos. Me acuerdo de mi padre y de los que me han hecho bético. Son momentos muy emotivos, para todos. No lo digo por regalar los oídos a los béticos. Hacía tiempo que no veía tanta felicidad. En cada partido se ve esta comunión perfecta, que es la salsa del fútbol. Me alegra ver esa unión de la afición con el grupo que ha creado Manuel (Pellegrini)", añadía el presidente del Betis, que quiere más.

"Ahora hay que ganarla. Ya que estamos ahí, queremos este título. Que nadie me entienda mal, hay que celebrar todas las alegrías, pero desde ya tenemos que tener la mente en el Atlético de Madrid, el domingo, un partido clave para seguir ahí arriba en LaLiga. La gran alegría vendrá si ganamos esa Copa y seguimos así en todas las competiciones", manifestó Haro.

"Estos momentos de felicidad sirven para consolidar el proyecto. Sabíamos que podíamos pasar malos momentos, pero también sabíamos que era un proyecto estable y siempre hemos confiado en lo que estamos haciendo. Esto se parece más a lo que debe ser el Betis: clasificarse para Europa, jugar finales y luchar por títulos. Somos ambiciosos y no paramos aquí", concluyó.