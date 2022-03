Joaquín 'on fire': de la arenga "como bético" en "una noche para disfrutar" a la 'guasa': "Estoy ensayando con Lainez para levantar la Copa"

El capitán verdiblanco se emocionó antes, durante y después del partido: "Esto no se consigue de la noche a la mañana; sabía que nos iban a caer cosas bonitas"

Fue el gran protagonista de la clasificación del Real Betis diecisiete años después para la final de la Copa del Rey. Estuvo sobre el césped en aquella ocasión y seguramente volverá a estarlo el próximo 23 de abril en el Estadio de La Cartuja. Mientras tanto, este jueves acaparó todas las miradas, los focos y los flashes. También fue el principal destinatario de los abrazos en la multitudinaria celebración sobre el césped del Benito Villamarín, aunque fueron Canales y Borja Iglesias los ejecutores de un 1-1 que aseguraba, tras el 1-2 de la ida de semifinales en Vallecas, la presencia verdiblanca en el 'Día D'. Pero Joaquín inició la acción del gol con un enorme control orientado, tras un saque en larga fantástico también de Bravo, y del pase interior al cántabro, que insistió después en pasarle el brazalete que había portada hasta entonces. Era lo justo.

El extremo comenzó la noche en su rol de capitán, emocionándose por momentos, como demostró justo tras pasar por los vestuarios en Betis TV, pero, como no podía ser otra forma con el 'Eterno 17', mezcló emoción con la 'guasa' típica que le ha hecho famoso allende las fronteras sevillanas. Para arrancar, con una arenga llena de beticismo y sentimiento, presenciada atentamente por sus compañeros, pero también por el cuerpo técnico y Antonio Cordón: "Miraos a la carita todos. Estamos aquí por nosotros. Ya no sé si hablo como compañero, como amigo o como capitán. Lo voy a hacer como bético, porque sé lo que pueden sentir muchos de ellos hoy aquí. Y van a estar ahí a muerte con nosotros. Los béticos y este club llevan sufriendo muchos años. Y el sacrificio y el esfuerzo llevan a la gloria. Ésa es la recompensa. Un tío mío decía, y me inculcó, que no hay cosa más bonita que hacer felices a los demás. Y hoy tenemos esa oportunidad. Así que vamos a salir ahí fuera y a demostrar que queremos estar en esa final. Una, dos y tres... ¡Ganar, ganar y ganar!".

Ya tras el encuentro, en palabras a la Cadena Cope, emergió el Joaquín más bromista, recordando que "ser de cualquier equipo es muy bonito, pero ser del Betis es la polla", pidiendo a las cadenas que, "después del pase" que dio a Canales en el tanto de empate, "que no pongan mañana en la tele" la que falló luego. Acerca de la final del 23-A, el gaditano admitió que ha estado "ensayando con Diego Lainez, cogiéndolo en peso, para levantar la Copa", en alusión al peso del mexicano y el del trofeo, para rematar: "Yo soy muy de copas, pero en vaso de tubo. Le he dicho a mi mujer 'gorda, no me esperes'. Voy a casa, a casa... pero a cambiarme de ropa para luego salir".

Después, en la televisión oficial del club, Joaquín se emocionaba y, entre lágrimas, atendía a Juan Bustos: "Los béticos se lo merecían después de tantos años. No sólo por esta noche, sino por otras muchas cosas que no son fáciles. Es una noche para disfrutar, porque estamos cambiando muchas cosas, y se ha demostrado con esta final. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Es mérito de mucha gente, con constancia y sacrificio, de todo el vestuario, no sólo los jugadores, sino técnicos y empleados. Un grupo humano, saño, apiñado, que sabía que pronto nos iban a caer cosas bonitas". Sobre la jugada del gol, confesaba que "no había entrado con la tensión y el ritmo" adecuados, "porque es difícil a esas alturas" de partido, pero vio "bien" el pase a Canales. Y, luego, no sabe cómo fue capaz "de mantenerse de pie".