Pellegrini descarta a dos jugadores y pide cambiar de chip: "Por la Copa no podemos jugar la Champions"

El míster chileno tendrá que experimentar en algunas demarcaciones y avisa de que seguir terceros en la table es crucial

El máximo responsable técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, comparecía este sábado en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín, justo tras celebrarse el último entrenamiento antes del encuentro de mañana ante el Atlético de Madrid, en el que los verdiblancos se jugarán mantener o no su tercera plaza en la clasificación, en entredicho por el evidente cansancio acumulado y por la mejoría de clubes poderosos que empezaron mal la temporada, como los colchoneros, el Barcelona o el Villarreal. El míster chileno, que calificó el curso como "muy bueno hasta ahora", pide a los suyos y a la grada que obren un cambio de chip, tras la euforia desatada por la clasificación para la final de la Copa del Rey, al tiempo que repasó otros asuntos de actualidad.

PRÓXIMO RIVAL

"Va a ser un partido muy difícil. Sin lugar a dudas, es uno de los equipos más importantes de LaLiga. Siempre está intentando pelear por el título y por la Champions. Por méritos propios, estamos por delante de ellos en la jornada 26. Es un partido de Champions y ojalá seamos superiores para llevarnos los tres puntos"

"Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona tienen las mejores plantillas de LaLiga. Un paso después vienen Sevilla FC y Villarreal, con presupuestos que les permiten traer a los jugadores que quieran"



DESCARTADOS

"Montoya, Miranda, Álex Moreno, Bellerín, Camarasa y Rodri están descartados, como Canales por sanción. El resto está disponible. Las alternativas las veremos mañana en el once inicial. Con Rodri ocurre que tuvo una lesión de tobillo que lo tuvo mucho tiempo fuera y luego otras molestias. Hasta que no esté al 100% no lo vamos a utilizar"

"Es algo predecible, después de tantos partidos en tan poco tiempo. No sólo las lesiones físicas, sino que el equipo esté menos fresco mentalmente. No se trata de rotar por rotar, sino que los vemos entrenarse y sabemos cómo están en todos los sentidos. Esto es consecuencia de estar en tres competiciones y no verlas desde fuera; pero la motivación de seguir vivos en las tres compensa muchas cosas, como el agotamiento"

"Ha sido gran mérito del plantel. Esto nos ha permitido al cuerpo técnico una gran rotación. La posibilidad estaba de continuar en tres competiciones, con el covid también presente en la ecuación cada semana, privándonos o pudiéndonos privar de varios futbolistas, incluso a la vez. Pero se involucró toda la plantilla. Conseguimos desafíos mayores, como jugar la Supercopa y la final de la Copa del Rey, pero esto sigue y tenemos dos competiciones muy exigentes, tanto el Atlético en LaLiga ahora como luego el Eintracht en casa en la UEL"



EL FACTOR EMOCIONAL

"No sólo debemos aparcarlo, sino que tenemos que hacerlo. Estamos en tres competiciones distintas. La Copa no volvemos a jugarla hasta dentro de mes y medio. Pero meternos en Champions sería un gran crecimiento para el club y la plantilla. Intentaremos olvidarnos de toda la emoción del jueves, cuando nos clasificamos para una final, porque ésta no te permite llegar a la Champions (sí a la Europa League). Por la Liga sí podemos jugarla y hay que tomárselo así. Hemos peleado mucho para estar donde estamos"



AFICIÓN

"Más que sorprenderme, porque llevo año y medio aquí en Sevilla y pasé 10 años en España, por lo que conozco a la afición, me alegra mucho. Su apoyo nos iguala a otros clubes grandes en número y magnitud. Pero eso ya ha pasado y tenemos que centrarnos en el partido siguiente para seguir mejorando una temporada ya de por sí muy buena".