Aitor Ruibal se ofrece para jugar "donde toque" y asegura que este Betis puede "pelear contra cualquiera"

El catalán comenzó como extremo zurdo, acabó como lateral antes la lesión de Guardado y ya ha sido usado por Pellegrini en cuatro posiciones diferentes

Aitor Ruibal empezó el partido contra el Atlético de Madrid como extremo zurdo, pero los 80 últimos minutos fue lateral zurdo por la lesión de Andrés Guardado. Ya ha jugado alguna vez como carrilero diestro y por delante, en esa mismo banda diestra, por lo que Manuel Pellegrini ya le ha usado en los cuatro puestos de los costados. "Uno lo que quiere es jugar. Si es en mi posición, mejor. Pero las circunstancias a veces llevan al límite. Jugaré en otra posición las veces que haga falta", declaró el catalán en los medios de la entidad.

"La plantilla está demostrando que puede competir contra cualquier equipo en cualquier competición. Es normal que tengamos lesionados porque acumulamos muchos minutos. Hoy me ha tocado jugar de lateral izquierdo, ya dije que estaría donde se me necesitara y que jugaré donde me toque", ha añadido Ruibal, que ha insistido en que le da mucha rabia la derrota por 1-3 porque cree que el partido ha estado cerca de decantarse del lado del Betis pese a encajar un gol en el 2'.

"Nos vamos jodidos por el resultado, porque eran tres puntos importantes. La sensación del equipo ha sido buena, hemos estado la mayoría de minutos en campo contrario, atacando. Todos sabemos cómo juega el Atlético de Madrid, que son muy buenos a la contra. Cogen tres y te meten las tres, pero seguiremos peleando porque el equipo está bien", comenzaba diciendo el jugador catalán ante los medios oficiales del club.

"Cuando son más efectivos en el área contraria y meten más goles... el fútbol es eso. El que mete más goles gana. Hoy hemos tenido el 2-1 y no lo hemos metido. Cristian lo quería meter, evidentemente. Somos personas y todos fallamos, pero seguiremos luchando porque el equipo está muy bien. Estamos jodidos por el resultado, pero con buenas sensaciones", añadió.

Por último, recordó que el Betis aún se mantiene vivo en tres competiciones y, aunque eso genere un lógico cansancio, Aitor Ruibal cree que "cuanto más partidos, mucho mejor". "Nos han venido todos los importantes seguidos. Los dieciseisavos de Europa League, las semifinales de Copa y LaLiga apretada arriba. Pero para eso trabajamos. Ahora, a descansar para estar a tope el miércoles", señaló, pensando ya en el duelo de ida de los octavos de final ante el Eintracht de Frankfurt en el Benito Villamarín.