Pellegrini tira de cordura, defiende el "esfuerzo" del Betis y arropa a Víctor Ruiz ante las críticas

El entrenador del Betis admite "cansancio", pero no ve dramático ser quinto con "un punto por debajo a falta de 33"; aparca la Copa "hasta abril" y confía en recuperar efectivos para el miércoles

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha vuestro a realizar una demostración de cordura y temple para asumir esta racha de cuatro partido sin ganar, con dos derrotas en LaLiga que le sacan de puesto de Champions después de 11 semanas siendo tercero y con dos empates, uno en la clasificación para una final de Copa del Rey que ha dejado claro que está más que aparcada, y otro en la Europa League, donde el miércoles recibe al Eintracht de Frankfurt en la ida de los octavos de final. En este sentido, ha arropado a sus jugadores, especialmente a un Víctor Ruiz que ha escuchado algunos pitos al verse señalado en los goles del Atlético.

El chileno ha dado la cara por su plantilla en rueda de prensa y ha restado importancia a la derrota en un partido que, si bien era importante, para nada considera decisivo: "Es que los están delante ahora son Atlético, Barcelona, Sevilla y Real Madrid, pero estamos un punto abajo y quedan 33 por jugarse, que es muchísimo. Vamos a luchar por estar lo más arriba posible de la tabla al final y queremos aguantar en las tres competiciones. Ya la Copa no la vemos hasta abril, así que eso no nos va a despistar. Estar un punto por debajo a falta de 33 no me dice nada".

"Esta derrota se explica porque jugamos con un equipo como el Atlético de Madrid, que es muy peligroso a la contra. Creo que hicimos una extraordinaria primera parte tanto en dominio, como en control del balón, en llegadas y en seguridad defensiva, porque más allá del primer gol, no dejamos que nos hicieran contragolpes. En el inicio de la segunda parte tuvimos el 2-1 en una doble oportunidad de Tello que para muy bien Oblak y que resulta clave. Era fundamental ponernos en ventaja ante un equipo que llega muy poco pero que es muy efectivo a la contra. Sentimos un poco el cansancio de la semana y nos hicieron esos dos goles al final, pero me voy muy contento por el esfuerzo del equipo", analizó el chileno en rueda de prensa donde defendió a los suyos.

"El equipo, por desgracia, empezó por detrás por ese gol, pero hizo un gran esfuerzo. El partido habría cambiado con el 2-1 porque ellos habrían tenido que salir más; no entró, se metieron atrás y fueron muy precisos en los contragolpes, pero el equipo respondió bien. Ahora vamos a descansar, mañana empezaremos a preparar el partido del miércoles (contra el Eintracht de Frankfurt) y saldrán los que mejor estén. Haremos lo que hemos hecho siempre", añadió el entrenador del Betis, que insistió en que la celebración copera no despistó al vestuario.

"Tenemos 40 días por delante antes de la final y la mejor manera de llegar es estar fuertes en las otras dos competiciones. Me quedo con lo que hicimos durante los 60 primeros minutos, luego es cierto que el Atlético de Madrid pudo marcar más goles, pero no nos ponemos objetivos concretos. A ver donde podemos llegar, pero no estamos pensando en la final de la Copa sino en la Europa League y en LaLiga. Esta derrota no cambia nada para nosotros", manifestó Pellegrini, quien confía en recuperar efectivos para el miércoles ante el cuadro alemán.

"Lamentablemente, tenemos lesionados a Álex Moreno y a Miranda y Guardado, que puede jugar bien en el lateral izquierdo también se ha lesionado hoy. Vamos a esperar a las pruebas, a ver qué pasa también con la recuperación de Héctor Bellerín... todo eso lo veremos desde mañana, pero Aitor Ruibal también lo ha hecho muy bien en esa posición", explicó sobre las bajas, especialmente en el costado zurdo de la zaga.

Por último, Pellegrini fue pregunta por los pitos a Víctor Ruiz, señalado en los goles al verse superado con facilidad: "En esto no hay uno solo. Ganamos y perdemos todos. Estoy muy conforme con esos 60 minutos hasta el segundo gol, hay días mejores y peores para todos los jugadores, pero tanto las derrotas como las victorias son de todos los jugadores".