Bravo, de 'villano' a héroe para una grada enfervorizada que vio dos golazos y sufrió una nueva decepción... Las mejores imágenes del Betis-Eintracht

Otra vez a sufrir y tener que remontar desde muy pronto; la temporada se le está haciendo un poco larga a los de Pellegrini, con menos fuerzas pero la calidad intacta

Nueva decepción para el Real Betis, que, en un partido calcado al del pasado domingo ante el Atlético de Madrid, sumó su segunda derrota consecutiva y quinto partido sin ganar, lo que demuestra que la temporada se le está haciendo un poco larga a los de Manuel Pellegrini, con las fuerzas justas pero la calidad intacta. El caso es que, como frente a los colchoneros, les tocó remontar un tanto tempranero y, al igual que en LaLiga, Fekir empató antes del descanso, pero los errores atrás y la calidad del rival volvieron a imponerse. Por fortuna, las paradas de Claudio Bravo mantienen con vida a los verdiblancos en una eliminatoria de octavos de la Europa League que el Eintracht pudo dejar casi sentenciada aquí.

El meta chileno pasó de 'villano' a héroe en un Benito Villamarín enfervorizado, exigente pero justo, que consideró que al golazo de Kostic (el del francés, recibiendo de Canales y sorteando rivales para alojarla de zurda junto al poste, no estuvo nada mal tampoco) le ayudó un tanto la mala colocación del capitán de la 'Roja', premiando después, incluso de silbarle por un saque de puerta que se marchó por la banda, la sonora recuperación del otrora cancerbero de Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona y Manchester City. Bravo no ha estado bien desde que recuperó la titularidad en detrimento de un Rui Silva más regular y solvente. En el último derbi, erró en los dos tantos sevillistas, cometiendo un penalti innecesario sobre En-Nesyri y escurriéndose entre los dedos un zurdazo de Munir que no parecía letal. Luego, eso sí, brindó a Joaquín un centro soberbio que, entre Canales y Borja Iglesias, convirtieron en la clasificación para la final de la Copa del Rey sobre la mismísima bocina.

Desde luego, el de Viluco pudo hacer algo más en el 0-1 de este miércoles, aunque, por muy adelantado que estuviese, la clase de Kostic es incuestionable. Lo que ocurrió en la segunda parte cambia totalmente cualquier percepción negativa, porque el portero del Betis terminó siendo el mejor y evitando una goleada, empezando por un penalti detenido a Santos Borré y continuando con 3-4 paradones de mucho mérito, dos de ellos en manos a mano con el artillero colombiano, que se marchó totalmente cabizbajo. En el alargue, Kostic estuvo a punto de hacer el tercero, pero no superó a Bravo.

