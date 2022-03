Las notas del Real Betis ante el Eintracht en la Europa League

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas alineados por Manuel Pellegrini en el encuentro de ida de los octavos de final de la Europa League

Con 17 partidos en tres competiciones en estas nueve primeras semanas de 2022, el cansancio comienza a hacer mella en un Real Betis con las mismas buenas intenciones con el balón, pero con mucho menos acierto en los últimos metros del que demostró el mes pasado. Con las ideas claras sobre el posicionamiento sin balón y la defensa, pero con errores evitables que paga a precios desorbitados. El Eintracht de Frankfurt, agresivo en la presión y muy intenso, no necesitó hacer demasiado para verse con dos goles antes del descanso y se permitía incluso el lujo de fallar un penalti.

De entrada, Manuel Pellegrini realizó seis cambios con respecto al domingo pasado: los dos centrales, Pezzella-Edgar por Bartra-Víctor Ruiz; el pivote defensivo, Guido Rodríguez en el lugar de Paul; la vuelta de Canales supliendo Joaquín; y el delantero, Willian José como relevo de Borja Iglesias. Con Aitor Ruibal como forzado lateral zurdo, excepto la media horita que salió el aún mermado Miranda.

El partido ante el Eintracht recordó bastante al del Atlético: un gol tempranero del rival (es un golazo, pero Bravo pudo hacer más), muchas interrupciones, esa circulación trabada que tanto incomoda a los verdiblancos, ánimos excesivamente caldeados, ruido de ambiente y protestas que acaban con el gol del empate del Betis y de nuevo un gol tonto. Casi sin tiempo para saborear la igualada, un fallo de Edgar, un rival que se cuela hasta la cocina, 'pase de la muerte' y gol a puerta vacía.

Otra vez trasmitía superioridad que no era capaz de trasladar al marcador. En la segunda mitad, el Betis aceptó ese intercambio de golpes del que ya se habían visto algunas entregas antes del descanso. Era un plan arriesgado, porque los alemanes se mostraban poderosos en las transciones, pero no estaba siendo capaz de generar sensación de peligro desde la posesión y un fútbol-control, sólo con impulsos eléctricos. Con todo, las más claras fueron para el Eintracht. Las tres paradas salvadoras de Bravo en la segunda parte pueden resultar decisivas en una eliminatoria que podría haber quedado casi sentenciada hoy.

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas del Betis ante el Eintracht, en la ida de los octavos de final de la Europa League.

- CLAUDIO BRAVO: 6

Se vio sorprendido por el golazo de Kostic, que daba la sensación de que iba a centrar y le puso una vaselina que dio en el ángulo interior la cruceta y se coló en la portería del Betis, pero estaba mal colocado y no logró reaccionar a tiempo. Sin nada que hacer en el segundo, compensó al parar un penalti y sendos mano a mano a Santos Borré.

- SABALY: 5

Tremendamente intenso en todas las acciones y en todas las zonas del campo, disciplinado tácticamente y con potencia física para encima y ágilidad de zancada para intentar doblar al extremo. Eso sí, esta vez a su espalda pasaron cosas.

- PEZZELLA: 6

A campo abierto se le vieron algunas costuras, pero generalmente estuvo bien colocado y con formas expeditivas de formas de alejar el peligro de su área. Muy poderoso por arriba y efectivo a ras de suelo, se resbaló justo antes del remate del 1-2 y no pudo tapar.

- EDGAR: 4

Señalado tanto o más que Víctor Ruiz el domingo. En el 1-2, quiso sacarla jugada, la perdió en zona peligrosa, tuvo que salir a la desesperada y Lindström le sorteó con excesiva facilidad antes de ceder para que Kamada marcase a placer. Acumuló varias imprecisiones peligrosas y se mostró menos fiable de lo que venía acostumbrando.

- AITOR RUIBAL: 5

Lo da todo en cada una de las acciones y por eso volvió a solventar la papeleta, pero lo pasó aún peor que con el Atlético. Reclamó falta en una disputa de la que nace una acción que acaba en la banda contraria y en el 0-1; además, comete el penalti del que pudo ser el 1-3. Acabo de extremo derrochando pundonor.

- GUIDO RODRÍGUEZ: 6

Vale por al menos dos o tres jugadores y en los días complicados se nota aún más. Se nota en la eficacia con la que corrige, cubre y ayuda al compañero, pero también en esa versión que se ofrece para ayudar en la salida y tratar de mover el bloque de presión visitante.

- WILLIAM CARVALHO: 6

Está con confianza y las pide todas, pero los rivales saben de su lucidez y se le echan dos y tres defensores encima. Más vehemente que nunca a la hora de hacerle ver al árbitro la reiteración de infracciones, pero poderoso físicamente y concentrado. Muy pegajoso sin balón, encimando para evitar que el receptor se girase.

- CANALES: 6

El Betis no encontraba un juego fluido que fuese constante y el cántabro lo leyó bien, se adelantó para recibir más arriba, buscando asociaciones cortas con Fekir más cerca del área germana y así nació el 1-1 e irruciones veloces por el carril central. De gatillo fácil, no paró de intentarlo hasta el final.

- FEKIR: 7

Le costó intervenir con asiduidad ante el Atlético y no soportaba otro partido igual, aunque fuera él solo contra el mundo. Primero condujo por dentro y soltó un disparo lejano que rebotó en un defensa alemán. Quería repetir tras un robo que el árbitro señaló como falta. Se calentó y vio amarilla, pero también acumuló un veneno que le hipermotivó y se sacó un golazo marca de la casa: recibe en carrera junto al vértice derecho del área, control orientado hacia adentro y zurdazo al palo largo. Se le hizo largo el partido.

- JUANMI: 5

No para de hincar cuchillo con constantes diagonales y movimientos a la espalda de la zaga, con el mérito añadido de que las circunstancias le obligaban a currar mucho más en defensa, pero no termina de tener una clara para desahogarse. No marca desde el doblete copero en Anoeta del 3 de febrero (hace 10 partidos) y quizás eso explique cierto exceso de revoluciones a veces.

- WILLIAN JOSÉ: 4

Daba la sensación de estar algo desubicado. Más allá de ofrecerse para recibir de espaldas, no encontraba el modo de intervenir en zona de peligro. Lo intentó en un lejano zapatazo y un cabezazo, ya en la reanudación, en el que pidió penalti por mano de Ndicka.

- MANUEL PELLEGRINI: 5

Glasner vio el partido del Betis contra el Atlético y, con sus maneras (no tan hundido atrás), planteó un partido muy similar que hizo sufrir mucho a los verdiblancos. Más cansado, no se logran imponer con el balón y han perdido seguridad defensiva, especialmente en las transiciones con balones a la espalda de los carrileros.

- JOAQUÍN: 4

Esta vez, el capitán no le pilló el pulso al partido. Acumuló pérdidas en su afán por filtrar balones entre el muro del Eintracht y vio pasar rivales como aviones por la derecha, incapaz de aportar la ayuda que Sabaly necesitaba.

- MIRANDA: 6

Sólo ha jugado dos partidos en 2022, el último el 6 de febrero. Se le nota lejos de un nivel óptimo, pero demostró oficio y fue capaz de aportar seguridad en la izquierda y frenar las carreras alemanas por ese lado.

- TELLO: 5

Tuvo una buena en la que recibió dentro del área, pero buscó quitarse al marcador con un regate en lugar de disparar de primeras y se le fue la mejor que tuvo. Muy abierto desde su salida, intentando aportar profundidad y desborde.

- BORJA IGLESIAS: 5

Salió con actitud y energía, yendo con decisión al choque y aguantando contactos con esa espalda interminable, pero se fue apagando con el paso de los minutos sin esa ocasión que le terminase de enchufar.