Halagado por el interés del Betis, avisa al Sevilla

Santi Comesaña está cuajando una gran temporada en un Rayo venido a menos

Pese a los últimos resultados del Rayo Vallecano, que se ha caído en la tabla y se ha acercado más a la zona baja que a la europea, la temporada de Santi Comesaña sigue siendo para enmarcar.

El centrocampista gallego sigue siendo la luz que brilla en un Rayo venido a menos y será la principal amenaza del equipo madrileño este domingo ante el Sevilla FC. El conjunto rayista espera aprovechar las bajas hispalenses y el cansancio europeo para volver a sacar la cabeza y acabar con la mala racha que atraviesan.

"Ahora ya todo el mundo se juega mucho y por eso todos los partidos van a ser difíciles. Pero tenemos que hacer notar que nosotros también nos estamos jugando mucho y hay que hacerle ver al Sevilla que tenemos más necesidad que ellos de puntuar. El Sevilla FC tiene una gran plantilla, pero se notan los esfuerzos. Lo están notando en La Liga, es normal", indicaba Comesaña en una entrevista con Telemadrid.

El jugador vigués admite que el cúmulo de partidos y el hecho de haber llegado hasta las semifinales de la Copa del Rey, donde perdieron ante el Real Betis, les ha pasado factura. "Estábamos en dos competiciones y no creo que tengamos una plantilla lo suficientemente amplia como para eso; y además, siempre pensábamos en la Copa del Rey porque en al primera vuelta lo habíamos hecho muy bien y nos lo podíamos permitir", admite al tiempo que lamenta la su "falta de contundencia arriba" y la facilidad con la que encajan goles últimamente.

Precisamente, el Betis, su verdugo en esa Copa del Rey en la que pusieron todos sus esfuerzos, ha aparecido en el horizonte. El club verdiblanco ya trató de ficharlo en 2019, cuando buscaba un mediocentro defensivo más asequible que Guido Rodríguez, que tenía un coste muy elevado en ese mercado y acabó llegando seis meses después.

Y su nombre volvía a estar relacionado con el club verdiblanco hace apenas dos semanas. "Siempre es un halago que tu nombre suene y que grandes equipos se fijen en ti, pero ahora estoy centrado en el Rayo y en salvarnos", asegura Comesaña en referencia a ese interés del Real Betis Balompié y al del Valencia CF, con quien también ha sido relacionado.

El futbolista gallego aclara que no quiere saber nada hasta final de temporada y que, incluso, no descarta seguir. "También he hablado con el Rayo para renovar, pero les he dicho que ahora debo pensar en la Liga y que hay tiempo para hablar con calma. Sí es verdad que yo estoy superféliz aquí. Lo he sido estos años y sigo siéndolo ahora", afirma.

Comesaña acaba contrato el próximo año en un Rayo al que llegó hace seis años procedente del Coruxo y con el que ha hecho casi la totalidad de su carrera. Tiene una cláusula de 25 millones de euros, aunque en su último año de contrato, de no renovar, tendría que bajar o salir gratis.