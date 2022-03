Antonio Cordón acelera las gestiones y el Betis está a punto de cerrar su tercer fichaje para la 22/23

El club ya tiene atados a Álex Fernández (Cádiz) y Luiz Felipe (Lazio) y, según diversas informaciones, estaría ya "en la fase final" de la negociación para fichar a un prometedor extremo brasileño

El Real Betis decidió no reforzarse en el pasado mercado invernal de fichajes, debido a que no tenía fichas libres ni liquidez financiera suficiente como para mejorar de manera clara una plantilla gestionada a la perfección por Manuel Pellegrini. Las opciones que había sobre la mesa no convencían y las que gustaban no ofrecían unas condiciones asumibles. Sin embargo, fue cerrar la ventana de enero y sucederse noticias en Heliópolis sobre los posibles refuerzos para la temporada 2022/2023. Tanto es así, que a los dos fichajes ya cerrados se podría unir un tercero en las próximas horas: un prometedor extremo brasileño.



En este sentido, ya hay dos nombres atados con lazos de colores verdes y blancos para recalar en el Betis el próximo verano, ambos a coste cero tras acabar sus respectivos contratos. El primero, desvelado en su día por ESTADIO Deportivo, es el centrocampista del Cádiz CF Álex Fernández, llamado a dar descanso a Sergio Canales. El segundo es el refuerzo para la defensa que llevaba tiempo intentando el director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón, quien finalmente ha atado a Luiz Felipe (SS Lazio) adelantándose a numerosos competidores.



Ahora, después de Álex Fernández y Luiz Felipe, ha trascendido que el Real Betis está muy cerca de hacerse con los servicios de un tocayo del central de la Lazio: Luiz Henrique André Rosa da Silva. Se trata de un extremo diestro del Fluminense FC de Brasil, de sólo 21 años y que aunque suele actuar a banda cambiada -es zurdo- también puede desempeñarse en el costado opuesto e incluso como delantero centro.



La noticia ha sido adelantada este sábado por el conocido periodista italiano Nicolò Schira, especialista en noticias de mercado de fichajes, que asegura que Betis y Fluminense se encuentran ya en la "fase final" de una negociación que, si nada se tuerce, debe acabar con Luiz Henrique vistiendo la camiseta de las trece barras a partir de la próxima campaña.





?? Excl. - The winger #LuizHenrique (born in 2001) is at the final stage to #RealBetis from #Fluminense for the summer #transfers window