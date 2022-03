Pellegrini es optimista con Canales, pesimista con Tello, Bellerín y Álex Moreno y realista con el "cansancio" del Betis

El técnico verdiblanco repasa en sala de prensa el estado de la enfermería para recibir este domingo al Athletic, con el claro objetivo de "volver a ganar" tras cinco partidos seguidos sin lograrlo

El Real Betis necesita volver a la senda del triunfo para aplacar esos primeros síntomas de cansancio (físico y mental) después de jugar 17 partidos en estas ocho primeras semanas de 2022. Tras firmar un espectacular primer mes y medio del nuevo año, los pupilos de Pellegrini han encadenado cinco citas sin ganar: dos derrotas seguidas en LaLiga, ante Sevilla FC (2-1) y Atlético de Madrid (1-3) que le han sacado de zona Champions casi cuatro meses después, la del pasado jueves ante el Eintracht de Frankfurt (1-2) y los empates ante el Zenit de San Petersburgo (1-1), también en la UEFA Europa League, y contra el Rayo Vallecano (1-1), en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey.

Urge recuperar puntos y sensaciones en otro choque en el Benito Villamarín, esta vez contra el Athletic Club y de nuevo con bajas muy importantes. Pellegrini ya confirmó el miércoles, en la rueda de prensa posterior a la derrota con el Eintracht de Frankfurt en los octavos de final de la Europa League, que ni Héctor Bellerín ni Álex Moreno llegarían a tiempo para enfrentarse este domingo con el cuadro bilbaíno. Además, Sergio Canales no ha podido entrenarse en los últimos días por esas molestias en el dedo del pie -diversas informaciones apuntan a que sufre una fisura aunque el míster es más optimista-, como tampoco Cristian Tello, con molestias musculares. Andrés Guardado, que se lesionó la pasada semana contra el Atlético, Víctor Camarasa y Martín Montoya tampoco están disponibles.

Así lo ha explicado este sábado el propio técnico del Betis, en su comparecencia en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, después de la última sesión preparatoria antes de recibir al Athletic: "Sergio Canales tiene desde hace tiempo un problema en uno de los dedos del pie, parecía una posible fisura tras un pisotón muy fuerte, pero se ha estado tratando, está mejorando semana a semana y en la medida de que se sienta cómodo o no seguirá jugando o parará. Creo que ya pasó lo peor y está saliendo de esa lesión".

"Bajas seguras para este próximo partido son Martín Montoya, que sigue recuperándose de su operación; Héctor Bellerín y Álex Moreno, con problemas musculares de los que aún no se han recuperado y Víctor Camarasa, que afronta ya última etapa en la recuperación de su rodilla. Desgraciadamente, Cristian Tello sufrió un problema muscular en los minutos que jugó en el partido del jueves y tampoco estará en la lista", detalló Pellegrini, quien se olvidó de mencionar a un Guardado que, salvo sorpresa mayúscula, tampoco estará, ya que no se ha ejercitado esta semana con el resto de sus compañeros.

"Siempre el fútbol se basa en errores y aciertos. Nunca es lógico aceptar no ganar, pero la realidad es que no se pueden ganar todos los partidos. No hemos podido ganar en los cinco últimos, pero logramos clasificaciones importantes para seguir en la Europa League y jugar la final de Copa. Esos partidos, seguramente, nos han pasado algo de factura contra rivales como Sevilla FC y Atlético de Madrid, pero una cosa es que estemos cansados y otra que ya no podamos competir. Nos encantaría ganarlo todo, pero lo que nos pasa, más que el cansacio, es la acumulación de tensión a medida que uno avanza en tres competencias. A pesar de todo, veo muy bien preparado al equipo", manifestó el chileno en rueda de prensa, realista con los problemas recientes del Betis.

"El único partido importante, como vengo repitiendo todo el curso, es el siguiente. Tenemos un partido complicado contra el Athletic y ya luego pensaremos en la revancha en Alemania. Ahora estamos centrados en LaLiga. Estamos en puestos europeos en la fecha 28 y queremos defenderlo hasta el final de la temporada. Será un partido muy dificíl y ojalá podamos realizar una buena actuación y ganar los tres puntos", añadió el preparador del Betis, que tiró de ironía ante las preguntas de si estar en marzo en tres frentes a la vez puede resultar contraproducente a la larga.

"Nunca ha sido nuestro objetivo ganar tres competiciones. No sé cómo se puede ser menos ambicioso. Tal vez no jugarlos, perderlos o no clasificarnos para la próxima... Si hemos llegado a esta instancia, vamos a seguir por respeto al público, por la ilusión plantel y por profesionalidad. En una de las tres competiciones ya estamos en la final, que es dentro de un mes. En otra peleamos aún y queremos llegar lo más lejos posible, pero si no remontamos en Alemania estaremos más descansados para acabar en Europa en LaLiga. Todo tiene sus pros y contras. La manera de pensar cuando uno está en tres competiciones en hacerlo lo mejor posible en todas. Si no, lo mejor es no clasificarse para tantas competiciones. Al final de curso haremos balance de donde llegamos y si pudimos hacerlo mejor", espetó Pellegrini, a quien no se le ha dado nada bien el Athletic en sus últimos duelos.

"El Athletic de Bilbao es un equipo con una mecánica de fútbol muy clara desde hace mucho tiempo. Marcelino la ejecuta a la perfección porque conoce bien las características de sus jugadores. Dicho esto, creo que no tiene nada que ver un partido con los anteriores. Es un equipo que nos eliminó de la Copa el curso anterior, tras empatar a última hora y ganarnos en los penaltis, y que nos venció allí en San Mamés en la Liga del año pasado (4-0); pero el de mañana es un partido nuevo. Insisto que lo que le pasa al equipo no es un problema de cansancio sino de exigencia. Queremos volver a ganar en LaLiga después de dos derrotas seguidas y seguir enganchados a los puestos de arriba de la tabla", concluyó el técnico del Betis.