Pellegrini da una da cal y otra de arena a Fekir y traslada al colectivo arbitral el debate de la expulsión que dejó al Betis con diez

"Efectivamente, no es la primera vez que pasa... que le dan 20 patadas a Nabil y en una reacciona mal", manifestó el técnico chileno al ser preguntado por el fuerte carácter del galo

Manuel Pellegrini ha tenido una de cal y una de arena para Nabil Fekir. El técnico analizó la polémica en el encuentro que el Real Betis venció este domingo ante el Athletic Club por 1-0 y en el que tuvo que aguantar el tramo final con diez jugadores por la expulsión del franco-argelino, que se calentó, entró al trapo de la provocación de Iker Muniain y vio la roja directa. El chileno, por un lado defendió a su pupilo y por otro le reprendió, desviando en cualquier caso el debate a Mateu Lahoz y el colectivo arbitral.

"No he conversado con él (Fekir), ya lo haré, efectivamente, no es la primera vez... que después de 20 patadas recibidas en una reacciona mal. Le hacen 20 y le pitan 10, las otras 10 se las dejan sin cobrar. Eso afecta. No es la primera vez que pasa. Los que pegan siguen y los que juegan se van. La causa del calentón que le llevó a la expulsión fueron todos los golpes que le dieron, pero debe tener la experiencia de las expulsiones anteriores", manifestó el entrenador del Betis en la sala de prensa del Benito Villamarín.

También tuvo buenas palabras para Borja Iglesias y para Paul Akouokou: "Más que la parte individual, me gusta la colectiva, pero Borja hizo un gran partido, ayudó mucho al equipo, preparó muchas jugadas, hizo un gol... estoy muy contento por él". "Paul es un chaval en el que tengo mucha confianza, juega muy bien al fútbol, lleva una temporada y media muy complicada por lesiones, se quedó fuera de la lista para la Europa League porque no estaba al cien por cien, pero siempre que juega demuestra que puede ser un jugador muy importante para el Betis", añadió sobre el marfileño.

Pellegrini, de manera insistente, rechazó que el Betis se encontrase en una crisis, ni mucho menos: "Me cuesta escuchar eso de 'el peor tramo de la temporada'. Estamos peleando por puestos de Champions en LaLiga, vamos a jugar una final de Copa y luchamos por llegar a cuartos de Europa League. Además, de los cinco partidos que no ganamos empatamos dos que sirvieron para pasar a la final de la Copa del Rey y a los octavos de la Eurpa League, por lo que fueron como triunfos para nosotros. No veo crisis, ni veo cansado al equipo, lo que pasa es que en esas derrotas hemos ido minutos perdiendo y eso conlleva desgaste y riesgos. Hoy no ha dado síntoma alguno de cansancio el equipo. Hemos hecho un trabajo impecable en ese aspecto".

"Creo que jugar 14 partidos en 40 días conlleva una carga física y psicológica importante. Sufrimos estos partidos porque los recorridos son más largos y los riesgos a asumir crecen cuando empiezas perdiendo. Eso nos pasó ante el Eintracht, el Atlético y el Sevilla. Un gol abajo contra un equipo importante como estos te obliga a irte arriba y te pueden hacer otro. Hoy hicimos un partido muy serio y el hecho de ir con ventaja en el marcador nos ayudó a dominar más con el balón", añadió en este sentido.

"No sé si es comparable con otros partidos o no, pero estoy muy contento por el triunfo, porque recuperamos la solidez defensiva después de un tiempo que sufríamos y el Bilbao casi no creó ocasiones. Funcionó bien lo de juntar a Guido y Paul. Luego, también estuvimos más fluidos con el balón y conseguimos tres puntos muy importantes ante un buen rival a pesar de acabar con uno menos", recalcó, analizando el choque de este domingo, antes de dejar claro que al Betis no se le puede descartar de la pelea por las plazas de Champions.

"Estamos compitiendo en LaLiga con Atlético, Sevilla FC, Barcelona, Villarreal... clubes con el doble o el triple de nuestro presupuesto. Ya veremos donde nos permite llegar el número de puntos que consigamos al final, pero veo un equipo unido que compite, lucha y que tiene ambición por seguir ganando hasta el final", concluyó Pellegrini.