Alejandro Sanz y David Broncano, entre bromas y 'troleos', se mojan sobre la enésima renovación de Joaquín con el Betis

El cantante estuvo en 'La Resistencia' para presentar su disco y una gira que le llevará al Benito Villamarín, entre otros sitios, y compartió una anécdota con el capitán bético en su casa, "comiendo un arrocito"

Joaquín Sánchez siempre ha dicho que tomará la decisión de colgar las botas y dejar el fútbol cuando sintiese que había llegado su momento. El carismático capitán del Real Betis dejó claro que no se iba a retirar mientras siguiese disfrutando de este deporte y aportando su calidad al equipo, como sucedió en las tres últimas temporadas, en las que iba firmando por un añito más. Con todo, la del pasado verano parecía la última. Primero, por la edad, cumplirá 41 dentro de unos meses; segundo, por el contexto de esa última renovación, con una puerta del estadio Benito Villamarín a su nombre y vallas publicitarias por toda Sevilla; pero, sobre todo, porque en esta 2021/2022 le estaba costando mucho tener minutos y disfrutar.

Además, escribir el punto y final a una carrera como la suya con una final de Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla (el próximo 23 de abril) es un colofón inmejorable. Y además contra el Valencia CF, uno de sus exequipos. Sin embargo, en las últimas semanas ha vuelto el Joaquín de siempre. El que disfruta y hace disfrutar, el que levanta al público de sus asientos y ese que anda sobrado de talento como para inventarse el pase que entre Sergio Canales y Borja Iglesias convirtieron en pasaporte para la citada final copera. Fue el mejor del Betis contra el Atlético... y se ha dado cuenta de que sigue teniendo cuerda para, al menos, un añito más.

La noticia se ha ido deslizando en los últimos días, el presidente Ángel Haro dejó claro que si Joaquín quiere seguir no tardarán mucho en ponerse de acuerdo -con una lógica rebaja salarial, eso sí- y el tanto el entrenador, Manuel Pellegrini, como otros compañeros que han ido atendiendo a los medios de comunicación en los últimos días le han animado a seguir hasta 2023. La verdad es que nadie que simpatice con el Betis y con el extremo portuense quiere verle colgar las botas. Es más, en esos mensajes de ánimo para que renueve un curso más han participado también el cantante Alejandro Sanz y el popular presentador televisivo David Broncano.

Alejandro Sanz -por cierto, vestido de verde y blanco- estuvo en la noche del pasado lunes en el programa 'La Resistencia', del canal #0 de Movistar+, para presentar su último disco (llamado 'Sanz') y una gira de conciertos que, entre otros lugares, le volverá a llevar a actuar al estadio Benito Villamarín (16 de junio). El laureado cantante, madrileño que nunca ha escondido su simpatía por el Betis, presumió en el cómico 'late night' de Broncano de ser un gran amigo de Joaquín, con el que se ha corrido "no pocas fiestas" y con quien asegura haber hablado recientemente en una visita del futbolista a su casa en la que le insinuó que va a seguir jugando.

"El otro día hice un arrocito en mi casa y vino Joaquín, me dijo que está pensando si retirarse o seguir otro año más. Le dije de broma 'Illo, es que con 40 años jugando, lo que tú estás haciendo se llama robar'", sentenció Alejandro Sanz despertando las carcajadas del público y del propio David Broncano, antes de compensar al capitán del Betis con elogios a ese indudable talento que conserva intacto y que se empeña en contradecir a su DNI.

"Es increíble porque sale a jugar y tiene muchísimo fútbol todavía", apunta Sanz. "Claro, claro, es que es muy bueno, tiene muchísimo talento", coincidía Broncano, quien como no podía ser de otra manera también le mandó su dardito para 'trolearle': "Es que la gente quiere que siga porque es muy gracioso, el presidente del Betis dirá 'Es que es un cachondo', ¿no?". "No, no, si sigue es porque es muy bueno todavía", apostilló el cantante.

Broncano aseguró que ha hablado alguna vez con Joaquín y le ha prometido visitar 'La Resistencia', aunque el presentador gallego (de nacimiento, aunque criado en Orcera, Jaén) le confundió con Héctor Bellerín, que fue quien acompañaba a Borja Iglesias, todo un amigo del programa, poco antes de las pasadas navidades. Entonces, un positivo del Panda en el protocolario test de antígenos hizo que la entrevista a los dos futbolistas del Betis se cayese a ultimísima hora. La confusión del presentador hizo que a Joaquín le cayese una última broma de Alejandro Sanz como regalo: "¿Dio positivo? ¡Qué raro! Con lo poco que sale él de casa...".