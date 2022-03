Bartra, sobre el Eintracht, Fekir, el cansancio y la Copa: "Dimos un puñetazo en la mesa; seguimos aquí y queremos más"

El central catalán sueña con "un partido excelente" en Frankfurt y con un título "que los béticos merecen de verdad"

El central del Real Betis Marc Bartra ha sido este martes el invitado de excepción del programa de la TV oficial del club 'Todo al Verde', en el que el catalán repasaba la actualidad en verdiblanco, comenzando por la resaca de "un encuentro, como siempre ante el Athletic, muy disputado, donde sabes que tienes que pelear mucho" para llevarte los tres puntos, porque "ellos hicieron un gran partido también", pero se vanagloria de haber podido dar "un puñetazo en la mesa" para decir alto y claro: "Seguimos aquí y queremos más". El ex culé se alegró "un montón" por Borja Iglesias, "un gran amigo y compañero" que "se lo merece, porque trabaja mucho para ello", por lo que, como cuando le toca a Willian José, "te hace feliz ver que marcan goles".

Además, recuerda que el 1-0 del domingo "no solamente era importante clasificatoriamente hablando (los dejan a 9 puntos; si hubieran ganado, se quedaban a 3) ni por la entidad del rival, sino por el momento", ya que venían "haciendo las cosas bien en algunos partidos, en otros no tanto", si bien se logró pasar a la final de Copa del Rey "aun sin ganar. El equipo merecía una victoria y una portería a cero. La forma de la que se ganó, sufriendo y trabajando mucho, también refuerza", porque el gran Betis de la 21/22 se ha fabricado "a base de ganar y ganar" y, "aunque en los cinco partidos anteriores no se había conseguido, la imagen no había sido mala. Evidentemente, con cosas por mejorar", pues, "incluso ganando, se puede hacer mucho mejor". Pero la exigencia (más que la presión) llamaba a la puerta: "Llega un momento en que necesitábamos coger confianza antes de un partido determinante y clave como el del jueves, cuando nos jugamos seguir o no seguir en la UEL". Además, Bartra abordó otras muchas cuestiones.



MEJOR VERSIÓN DE BARTRA

"Sobre todo en lo referente a la salud. Necesitaba volver a sentirme bien. Sabía que era cuestión de tiempo ponerme bien físicamente. Cuando estás bien y el equipo acompaña haciendo un buen trabajo, sólo falta que salga lo que llevas dentro. Estoy contento de aportar lo que me pide el míster y mi experiencia para ayudar a que el equipo esté a gran nivel. Lo que más me llena es hacer disfrutar a la gente para que el Betis esté donde se merece"



FEKIR

"Es de esos jugadores que hace grande no sólo a nuestro club, sino también a la Liga. Con su juego, con su talento, provoca que la gente quiera ver partidos de LaLiga, que disfrute con ellos. Las estadísticas dicen que es el que más faltas recibe de Europa; me gustaría ver cuántas amarillas provoca€ De todas formas, ser árbitro no es fácil. Nabil es fuerte de piernas, casi no lo mueves€ Para los colegiados, decidir no tiene que ser fácil"

"Él tiene un carácter fuerte de por sí, pero llama la atención que se rebotase tanto. Llevaba algo dentro. Sentía que había habido situaciones injustas. Ojalá se le pueda respetar más. Y que él sepa que, aunque no se les piten todas y tomen decisiones delicadas, debe tener paciencia. Poco a poco, irán respetándole más. Es de los jugadores más determinantes de LaLiga"

"A Iker (Muniain) siempre le he tenido mucho cariño. Hace diez años que nos conocemos, desde la selección, en realidad de cuando coincidimos en categorías inferiores. Desde el cariño, le dije que se había equivocado en esa acción. Luego, temas personales nuestros. En cualquier caso, lo que sucede en el campo se queda en el campo. Hay que pasar página"



CANSANCIO

"A nivel físico, nos han pasado datos y estamos dando los registros más altos de la temporada. En lo de competir cada tres días, no todos están acostumbrados, pero lo hacen€ ¡y de qué manera! Los que somos más veteranos, también el míster, tenemos que ayudar. Manuel sabe transmitir que cada partido es importante. Para muchos es la primera vez, pero creo que se está llevando bien. Espero que pueda ser todas las temporadas así y nos hagamos a esa dinámica"



EINTRACHT

"Claro que se puede remontar. Si no, directamente no iríamos (risas). El equipo es consciente de ello. No es algo de este partido, sino que siempre vamos a ganar todos los partidos, sea en casa o en otro estadio. Estamos ante un rival al que le valen el triunfo y el empate, pero ellos suelen romper los partidos. Tenemos que estar muy concentrados atrás y saber que se puede decidir todo en un detalle. Hay que ir a hacer un partido excelente para pasar a cuartos de final. Europa te exige cuidar todos los aspectos. Creo que tenemos equipo y mentalidad para sacar esto adelante"

"En casa quizás le ha costado más. Cuando estaba allí hace cuatro años, aunque han cambiado mucho los jugadores, el Eintracht jugaba igual. No te puedes despistar, porque tienen el gol siempre en mente. Dejan jugadores descolgados y trazan transiciones muy rápidas. Su estadio es muy grande, el típico campo bonito de Europa. Ideal para remontar y llevarnos un triunfo que nos lleve a cuartos"



ROTACIONES

"Me entreno y compito para jugar el siguiente partido, para encadenarlos. Lo he hecho siempre así en toda mi carrera. Pero respeto la gran plantilla que tenemos. Tenemos competencia alta, un factor importante para ganar este partido y todos"



PELLEGRINI

"Cada vez hablamos más, porque cada vez hay más partidos y debemos cuidar todos los detalles. En un técnico muy directo, que te dice lo que piensa, algo que agradezco, porque, así, sé bien lo que quiere de mí. Si se lo doy, puedo llegar a estar a gran nivel"



FINAL DE COPA

"Se me pone la piel de gallina sólo viendo el ambiente que hay por el gran campeonato que hemos hecho. Si nos da por ganar el título€ Todos los béticos merecen una noche como la de la final, pero lo que se merecen de verdad es ganarla. Estarían felices durante mucho tiempo. Eso no tiene precio"

"Siempre pienso que las cosas se hacen de dentro hacia fuera. El equipo es un gran ejemplo. Tienes que tener un núcleo familiar, de compañerismo, algo muy potente para que la gente lo vea y se identifique. Muchos de nosotros perdimos una semifinal en unos segundos, viviendo momentos difíciles y jodidos de verdad. Ojalá seamos el equipo que hemos sido este año en esa final y tengamos lo que nos merecemos. Este curso ha pasado volando; siempre fuimos a ganar a todos lados, contra los equipos de cualquier categoría y con más o menos nombre. Pensamos en el partido que viene. Y eso nos dará la grandeza que queremos".