Aitor Ruibal, pitoniso del Betis, clava la predicción que hizo en ED hace justo un año

No te pierdas el corte de vídeo de la premonitoria entrevista a ESTADIO Deportivo en marzo de 2021, en la que el catalán adivinó el futuro verdiblanco

El Real Betis afronta en la noche de este jueves (21:00 horas) un duelo contra el Eintracht de Frankfurt en tierras germanas con el complicado reto de darle la vuelta al desfavorable marcador de 1-2 registrado la semana pasada en el Benito Villamarín, en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Los verdiblancos tratarán de remontar el marcador para alargar su condición de único equipo del continente que sigue en tres competiciones a estas alturas de la temporada 2021/2022, en la que vive una privilegiada situación que Aitor Ruibal vaticinaba hace justo un año.

ESTADIO Deportivo entrevistaba en marzo de 2021 a Aitor Ruibal, quien contra todo pronóstico se había hecho con un puesto de titular en las alineaciones de Manuel Pellegrini en el Betis, club en cuya cantera pasó muchos antes de enlazar tres cesiones seguidas (FC Cartagena, Rayo Majadahonda y CD Leganés).

En el verano de 2020, el catalán regresó para hacer la pretemporada con el entonces recién fichado técnico chileno y no tenía muchas esperanzas de poder quedarse en el que era su penúltimo año de contrato. Sin embargo, no sólo acabó quedándose con una ficha y siendo un futbolista muy importante, sino que además se consolidó como pitoniso y clavó la predicción que hizo a este periódico acerca de dónde se veía en marzo de 2022.

ED le preguntó a Ruibal qué habría dicho si, en marzo de 2020, recién entrada la pandemia y con problemas para sumar minutos en el Leganés, le dicen que un año después iba a ser titular en un Betis que estaba arriba en la tabla de LaLiga y luchando por clasificarse para Europa. "Pues no me lo creería, porque a estas alturas el año pasado (2020) no estaba jugando ni en el Leganés y cuando lo hacía era en otra posición. Tuve que adaptarme a jugar de carrilero, me costó y al final conseguí acabar jugándolo todo; pero no me lo creería. Vine a hacer la pretemporada y con la idea de dar el máximo en cada entrenamiento y aprovechar cualquier oportunidad. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero la actitud es algo que nunca me va a faltar", contestó el '24'.

Lo más llamativo fue la siguiente respuesta, en la que Ruibal era cuestionado acerca de dónde se veía en marzo de 2022: "Tengo contrato hasta 2022 con el Betis (acabó renovando tres años más, hasta 2025) y me veo aquí en el Betis, porque estoy muy a gusto, soy feliz, me tratan súper bien... Me veo el año que viene... en Europa, jugando los octavos de final con el Betis. Lo firmo ya. Ojalá, trabajaremos para ello. Es lo que nos gustaría, lo que queremos y es también nuestro deber".

La pasada 20/21, Ruibal disputó un total de 30 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey, 22 de ellos como titular y con un total de 1.685 minutos acumulados y dos goles anotados. En esta 21/22 le costó un poco más hacerse un sitio en el once, pero en las últimas semanas ha dado un paso adelante para poner su polivalencia al servicio del equipo ante la plaga de bajas en los laterales del Betis y ha actuado en los cuatro puestos de banda.

El de Sallent, que se perderá la visita liguera del próximo domingo al estadio de Balaídos para enfrentarse al RC Celta de Vigo en la jornada 29, tiene muchas opciones de jugar este jueves en Frankfurt ante el Eintracht, en esa ronda de octavos de final en la que ya se veía hace justo un año. Entre las tres competiciones, en esta 21/22 ha jugado 28 encuentros, 16 saliendo de inicio y con un total de 1.498 minutos de juego y un tanto. ¿Dónde se verá en 2023? ESTADIO Deportivo está deseando poder preguntárselo.