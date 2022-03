El duro legado de lesiones que le deja al Betis el duelo europeo

La posible baja que más preocupa sería la de Miranda, ya que Alex Moreno no podrá regresar hasta después del parón

La derrota del Real Betis ante el Eintracht en la Europa League fue dura. En el último minuto de la prórroga, con un gol de mala suerte, con error propio incluido y en el que el balón acabó golpeando a un futbolista verdiblanco... Pero no parece haber afectado en lo anímico al plantel bético, que más allá de la tristeza de la eliminación, hoy llegaba a Sevilla con la moral aún alta y concienciado de que tienen por delante lo más bonito: la final de Copa del Rey y pelear por un puesto en la Champions League.

Sin embargo, también aterrizaron con un lastre que puede pasarles factura este mismo fin de semana. Independientemente de que un buen número de jugadores llegaron con 120 minutos en sus piernas, varios de ellos lo hicieron también con golpes, molestias y lesiones. Lo primero lo 'solucionará' Manuel Pellegrini como acostumbra, con unas rotaciones que tenía en parte previstas. Aunque no en todos los puestos.

Uno de los afectados fue Guido Rodríguez, un jugador casi insustituible, que podría dejar su puesto en Balaídos a Paul, pero que de confirmarse las molestias musculares con las que acabó el partido, dejaría a su técnico sin la posibilidad de repetir la dupla que formaron él y el marfileño la pasada semana ante el Athletic. Y que tan buen resultado le dio.

Sí que le podría suplir en el doble pivote Edgar, pero es que Bartra fue otro de los que acabó con problemas musculares y, por ello, Pezzella debería seguir jugando de inicio y verse acompañado por Víctor Ruiz. Todo dependerá de cómo evolucionen de sus percances el argentino y el central catalán.

Pese a ello ahí no está el verdadero problema. Al fin y al cabo, como se puede ver, el técnico del Betis tiene alternativas para ambos puestos y hasta es posible que tuviera pensado darles descanso a ambos. Donde no tiene repuesto para Miranda es en el lateral izquierdo. De hecho, él era el recambio de un Alex Moreno al que no se le espera hasta después del parón.

El lateral zurdo de Olivares tuvo que ser sustutido en el descanso por Juanmi al resentirse de sus problemas en el tobillo. Lo ha jugado todo por la lesión de Moreno desde que reapareciera hace unas semanas y ese prolongado esfuerzo ha podido pasarle factura. De confirmarse mañana la lesión, Sabaly seria el candidato a ocupar esa plaza, pues la otra alternativa, el 'chico para todo' Ruibal es baja por sanción en este partido ante el Celta de Vigo. Incluso Guardado, que podría volver así a su lugar de origen, también está lesionado.

Aunque Sabaly no ha jugado nunca en el Betis ahí, sí lo ha hecho en numerosas ocasiones en la selección de Senegal y no le es un posición extraña. El único problema es que lleva cuatro partidos consecutivos jugándolo todo y el último de ellos, en Frankfurt, disputó los 120 minutos.

A todo esto, hay que recordar que Nabil Fekir también es baja, aunque en su caso por ver la roja el pasado domingo ante el Athletic.