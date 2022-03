Hasta el Eintracht se rinde al Betis y su afición: "Nuestros respetos"

Más de 600 hinchas verdiblancos silenciaron con sus cánticos durante un buen rato a un Deutsche Bank Park al 50% de su aforo

La aventura del Real Betis en Europa terminó de manera triste e inesperada este jueves poco antes de la medianoche, después de que los pupilos de Manuel Pellegrini hicieran lo más difícil. Resistieron los verdiblancos ante un Eintracht intenso y ofensivo que tropezó con la madera, su propia impericia y la defensa liderada por Rui Silva, apretando en la media hora final para arrinconar a su anfitrión y convertir el 0-1 sobre la bocina, forzando la prórroga. El propio artífice de la gesta, Borja Iglesias, estrelló en el larguero lo que habría sido seguramente la sentencia, porque, con la fase extra agotada y los penaltis a la vuelta de la esquina, una mala salida del portero portugués y su encontronazo con Hinteregger confundieron a Guido Rodríguez, que introdujo el 1-1 en su propia meta.

Una enorme decepción que no acalló el orgullo de una hinchada satisfecha por el esfuerzo realizado por la plantilla, que sigue siendo quinta en LaLiga, con la zona Champions a tiro de triunfo, y que disputará el próximo 23 de abril (22:00 horas, Estadio de La Cartuja) la final de la Copa del Rey. Y tampoco opacó el reconocimiento de sus rivales, conscientes de que los poco más de 600 béticos presentes en las gradas del Deutsche Bank Park silenciaron a ratos a los 25.000 hinchas germanos (el estadio estará hasta el próximo domingo, como en toda la Bundesliga, al 50% de su capacidad por las restricciones sanitarias) con sus cánticos, de aliento y de ánimo durante los 120 minutos de la vuelta de esta eliminatoria de octavos de final, y luego de respaldo con los futbolistas y técnicos cabizbajos sobre el césped.

"Nuestros respetos al @RealBetis y toda su afición. Ha sido un placer competir contra ustedes y recibirlos en nuestra casa. ?? Fue un espectáculo inolvidable, que nadie tenga dudas de ello. ?? #SGEBetis", escribía ya de madrugada la cuenta oficial de Twitter del Eintracht de Frankfurt, al tiempo que el perfil en español añadía luego un "¡Viva el Betis manquepierda!". Por su parte, el propio club heliopolitano rendía honores a sus profesionales con varios mensajes positivos: "Honor. Orgullo. Mi familia. Gracias por hacernos soñar". Incluso, pedía que se escuchase "más fuerte que nunca" el lema citado por el rival, tradicional en la centenaria historia heliopolitana, zanjando con un guiño a los que viajaron hasta Frankfurt: "Mi bendita locura. No, no puedo vivir sin ti. No hay manera. Y, si me dan a elegir... me quedo ?????????????? siempre. Buen viaje de vuelta a los desplazados y gracias una vez más. A seguir, que nos queda mucho y bonito por delante. Volveremos".

Desde fuera hubo también palabras hermosas de quienes sienten en verdiblanco, como un futbolista que lleva sonando para volver casi desde que se fue en 2017 y que no ha dejado de honrar a sus colores. "Mucho ánimo @RealBetis. Aún queda lo mejor. Orgulloso de vosotros ????????", apuntaba Dani Ceballos, mientras que el rapero y profesor Haze añadía: "No pudo ser, mi amado Betis. Pero luchasteis y reprentasteis los colores como debe ser. Gracias. Ahora, a preparar la final de la #CopaDelRey y afianzar la competición europea en LaLiga. Siempre musho Beti ??". Un justo reconocimiento a los de Pellegrini, que, con el chileno en el banquillo, sólo han perdido dos de catorce eliminatorias (de Copa y UEL): una en los penaltis ante el Athletic y otra, la de este jueves, en el último minuto de la prórroga.