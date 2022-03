El posible once del Real Betis ante el Celta de Vigo

Manuel Pellegrini afronta el duelo liguero de Balaídos con varias bajas de peso, por lo que deberá hacer modificaciones en el equipo titular

El Real Betis está obligado a olvidar ya lo ocurrido el pasado jueves en Frankfurt ante el Eintracht. Toca pasar página, dejar atrás la Europa League y centrarse ahora en LaLiga, donde quedan diez jornadas apasionantes y en las que los hombres de Manuel Pellegrini lucharán por recuperar un puesto en la zona Champions que ahora han perdido en favor de FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Para seguir aspirando a ello pasa por ganar el mayor número de partidos y el primero es en Balaídos, donde los verdiblancos se enfrentarán este domingo, a partir de las 16:15 horas al Celta de Vigo del 'Chacho' Coudet. Para este choque Pellegrini cuenta con varias bajas por lesión, como las de Álex Moreno, Tello o Miranda, además de varios jugadores que acabaron con problemas físicos el duelo de Alemania como Bartra o Guido Rodríguez.

Además, Pellegrini no podrá contar Aitor Ruibal y Fekir por sanción, por lo que el míster chileno está obligado a hacer alguna que otra modificación en el once titular que salga el próximo domingo ante el Celta. Quizá el turno de hombres como Sabaly, Paul o Joaquín. Aquí puedes ver el posible once del Real Betis para enfrentarse al Celta.