El Betis se queda sin nueve hombres

El conjunto verdiblanco buscará una preparación especial para afrontar el tramo final de LaLiga y la final de la Copa del Rey

La primera convocatoria de Paul con Costa de Marfil, la llamada de la 'Rojita' a Rodri y al 'tocado' Miranda, la presencia de Pezzella y Guido Rodríguez con Argentina... dejarán al Betis en cuadro en las dos próximas semanas, en las que, por otro lado, Manuel Pellegrini podrá recuperar a alguno de los jugadores que el Betis tiene con problemas y limpiar la mente tras la eliminación europea para centrarse en la lucha por las primeras plazas de LaLiga y, sobre todo, por la Copa del Rey.

A los previsibles internacionales que se marcharán con sus selecciones hay que añadir en esta ocasión al mencionado Paul y a un Sabaly que regresa con la selección de Senegal para ganarse un puesto en el Mundial de Qatar 2022.

Senegal no pudo contar en la Copa de África con el jugador verdiblanco, que acababa de salir de una lesión y no tenía ritmo. El seleccionador senegalés, Aliou Cissé, ya dijo antes de esa competición que quería a Sabaly bien y en forma. Y aunque aquel equipo salió campeón por primera vez en su historia, ha vuelto a confiar en el futbolista del Real Betis por delante de alguno de los campeones.

Sabaly está en la lista de 26 jugadores llamados por Cissé para enfrentarse de nuevo a Egipto, ante el que jugó la final de la Copa de África. Será un duelo a doble partido, los días 25 y 29 de marzo, con la ida en El Cairo y vuelta en Dakar. Y el ganador tendrá plaza en el Mundial de Qatar, la ilusión de todo jugador.

En el Mundial ya tienen plaza Guido Rodríguez y Pezzella, siempre que luego los convoque Scaloni en la lista definitiva de Argentina. Lo tiene muy cerca México, en el que Lainez peleará ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador, no así Guardado, que está lesionado. Y pelearán por una plaza mundialista con más incertidumbre William Carvalho (Portugal), Claudio Bravo (Chile) y el mencionado Sabaly.

Todos ellos junto a los españoles Rodri y Miranda y el marfileño Paul completan la nómina de internacionales béticos esta semana. Estos tres últimos no tienen el mismo objetivo. Los sub 21 están en la lucha por el próximo Europeo y Costa de Marfil no tiene opcion de ir a Qatar y jugará amistosos ante Inglaterra y Francia.

Se da el caso curioso de que dos béticos se jueguen una plaza en el Mundial. Uno que está ahora en el plantel y otro que lo estará cuando se dispute el campeonato en Asia. Se trata de Luiz Felipe, que ha sido llamado por primera vez con Italia. La campeona de Europa debe enfrentarse a Macedonia en el primer 'play off' y luego al ganador del Portugal-Turquía, en el que el combinado de William Carvalho es favorito.