Pellegrini avisa del Celta, saca pecho por su equipo y manda un mensaje a Luis Enrique

El técnico del Real Betis asegura que va a por un triunfo que le permita seguir peleando por las posiciones de Champions

Manuel Pellegrini ya ha olvidado el varapalo de Frankfurt. O al menos lo hará -y hará que sus jugadores le sigan- durante las próximas 24 horas, ya que el Real Betis se juega gran parte de sus opciones de Champions League en una difícil visita a un Celta que le ganó en el Benito Villamarín en el arranque del año.

El conjunto gallego no ha acabado de despegar y su irregularidad le ha llevado a casi descartar la lucha por Europa, aunque también está lejos de la zona peligrosa, lo que le hace estar en una zona de nadie que le libera de presión. Y eso en un buen plantel es peligroso.

"Afrontamos el partido ante el Celta sabiendo que jugamos ante un buen equipo. Coudet le ha dado una filosofía clara que van en busca de los partidos tanto en casa como fuera. Y tiene futbolistas que le han hecho mejorar", aseguraba el entrenador del Real Betis, quien advertía a sus hombres de que tienen que estar totalmente centrados en lo que les viene. "El Celta juega muy bien al fútbol, tiene una mecánica muy buena de fútbol. Aquí fue un partido especial, en el que no tuvieron muchas llegadas ni nosotros tampoco, pero los goles llegaron en los errores que cometimos nosotros. Lo normal es ver un partido abierto. Allí nos clasificamos el año pasado para jugar en Europa. Es un partido muy importante para avanzar en LaLiga que, ahora, es nuestra prioridad", añadía el chileno

Pellegrini también advertía que el Betis tendrá que hacer "un partido muy completo, muy concentrados en la parte defensiva", sobre todo, porque el Celta tiene "jugadores importantes arriba" como Iago Aspas, Nilito, Mina...

Una vez analizado el rival, el preparador del Real Betis quiso pasar página de todo lo vivido el jueves en Alemania. "Nos hubiera gustado mucho pasar una ronda más en la Europa League, pero quedan diez fechas en LaLiga para pelear con Atlético, Barcelona, Real Sociedad y Villarreal. Todos se reforzaron en el mercado de invierno para luchar por una posición europea. Queremos intentar llegar lo más arriba posible. Creo que hay que intentarlo. Y para que esa ilusión no se traduzca en una decepción, vamos a trabajar por ello", estimaba Pellegrini, que no ve al equipo bético tocado tras caer en la UEFA Europa League, sobre todo, porque demostró que puede ganarle a cualquiera: "Fue un partido que ganamos en los noventa minutos. Ellos fueron mejores aquí y nosotros fuimos mejores allá".



Los ausentes, un "orgullo" para el Betis

Con respecto al parón, en el que 'pierde' a nueve jugadores, el entrenador se mostraba tranquilo, no en vano, cada periodo de descanso ha venido seguido de una reacción. Aunque también sólo al último de ellos se llego con victoria, un aviso para mañana. "Los parones ya son fijo por la FIFA y siempre han sido buenos para nosotros. En el anterior parón veníamos de muchos partidos en pocos días y ahora vamos con 14 en 40. La plantilla ha sabido dosificarse y no nos hemos preocupado por los jugadores que no están. Vamos a aprovechar ahora para trabajar dos semanas con normalidad", añadía el chileno, que valoró como positivas las ausencias de los internacionales y no quiso mojarse sobre la presencia o no de béticos en la 'Roja'.

"Mientras más jugadores tenga el Betis en las selecciones nacionales, mejor para el club, pero Luis Enrique sabe lo que hace. Entiendo que como técnico del Betis hay un técnico de la selección nacional, que ve todos los partidos y que tiene mucha experiencia. Él da la lista que cree conveniente. Nunca criticaría a un seleccionador", advertía el chileno.