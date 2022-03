Bartra valora el empate, la portería a cero y lo que viene: "Sería un sueño"

El central del Real Betis cuajó un gran encuentro ante el Celta y su equipo acabó otra vez sin encajar un gol

Marc Bartra cuajó otro gran partido en la línea que viene teniendo en los últimos meses. El central catalán tuvo que lidiar con Brais y con Iago Aspas y frenó a los jugadores más peligrosos del Celta. Él y Pezzella se entienden a la perfección y han ayudado a frenar la sangría que estaba sufriendo el equipo últimamente.

El central del Real Betis valoraba el empate consechado en Balaídos y daba por bueno el punto. "Pienso que no se ha conseguido lo que queríamos, que era la victoria para seguir luchando arriba. Pero viendo de donde veníamos, de un partido muy duro en Alemania y con una prórroga, y jugar fuera de casa y ante un riuval muy difícil, sacar un empate no es malo. Nos llevamos un punto y siempre es positivo sumar. Además, como lo hemos hecho, en un partido que lo hemos competido y con un equipo compacto. Estamos orgullosos de la imagen que hemos dado", aseguraba el jugador verdiblanco, que no dudaba en calificar el encuentro de "difícil".

"Sabíamos que sería un partido difícil, en un estadio complicado, ante un equipo bueno jugando con balón y veníamos de una prórroga, con lo que supone. Tenemos equipo para vernir a ganar y hemos estados serios atrás sin balon, compactos. No les hemos dejado que estuvieran metidos", añadía Bartra, feliz de dejar la portería a cero otra vez. "Son ya tres partidos seguidos porque incluso también lo logramos en el encuentro el de Europa League, en los 90 minutos. En estos tres partidos nos estamos sintiendo bien atrás. Si no se encaja es por el esfuerzo de todos. Atrás estamos más contentos cuando la portería está a cero", aseguraba.

Eso contrasta con un ataque que sólo ha logrado dos goles en los tres últimos partidos y que hoy sólo ha lanzado un tiro a puerta. "Quizá ha faltado un poco más de chispa arriba. El hecho de jugar fuera, a las 4, sin descanso... Pero a nivel físico que hemos dado la talla. No es ninguna escusa, hemos competido y lo hemos hecho hasta el final; y con todo lo que venimos eso es positivo", afirmaba.

Bartra también analizaba su buen momento personal. "Yo tengo un objetivo muy claro, que es dar mi mejor verión para lo que me pida el míster. Mentalmente llevo meses contento porque me siento fuerte, he pasado por varias cosas que no ayudaban, pero que me han hecho muy fuerte", estimaba.

Por último, el central del Betis analizaba un parón muy necesario tras el duro calendario del último mes y medio. "Está claro queríamos venir a ganar y en todos los partidos que vienen vamos a selir a ganar. Ahora que no estamos en Europa vamos a tener esa frescura mental. A mí me gusta jugar cada tres días, pero a la larga va pesando. A descansar y a volver muy fuertes a un final de temporada apasionante. Tenemos un equipo capacitado para hacer cosas bonitas y hacer felices a la afición y vamos a ir adelante para lograr los objetivos. Queremos darle una alegría a la afición con estos partidos que quedan. Sería un sueño", afirmaba, al tiempo que añadía que los parones precedentes siempre ayudaron: "Va a venir bien el parón, también para poder trabajar, que no hemos podido apenas últimamente. Cuando ha habido parón el mister ha tenido las cosas claras para pulir errores. Nos han venido muy bien los parones".