La mejor versión de Bartra

Jerarquía, colocación, anticipación y buena salida de balón, el catalán ha recuperado en los últimos partidos del Betis esas virtudes que le hicieron destacar en la cantera del Barça

El central internacional del Real Betis Marc Bartra ha llegado al parón liguero en su mejor versión como demostró en el empate cosechado por los del chileno Manuel Pellegrini en Vigo ante el RC Celta (0-0) y en el partido que, pese a la eliminación, se marcó ante el Eintracht de Frankfurt en el encuentro de vuelto de los octavos de final de la UEFA Europa League.

Jerarquía, colocación, anticipación y salida de la pelota son virtudes que han acompañado al zaguero de Sant Jaume dels Domenys desde sus comienzos en la cantera del Barcelona, aunque en esta temporada han aflorado en los últimos partidos tras diversos problemas físicos que han lastrado el rendimiento del central tarraconense.

"Partidazo el suyo", destacó el Betis en sus redes sociales sobre la actuación ante el Celta de Bartra, quien en las rotaciones con las que Pellegrini está afrontado este año se ha repartido minutos y titularidades con el internacional argentino Germán Pezzella, el canterano Edgar González y Víctor Ruiz.

Marc Bartra, de 31 años, se ha erigido en titular los últimos partidos de los de Pellegrini ante el Eintracht en competición europea y ayer en Balaídos en LaLiga, en los que su compenetración con Pezzella se tradujo en sendas porterías cero en los noventa minutos, aunque en tierras alemanas el Betis fue eliminado por un tanto de los germanos en el descuento de la prorróga.

"En el partido de Europa League, en los noventa minutos, fue también portería a cero. Nos sentimos bien atrás. Si no encajamos es por cosa de todos, no sólo por los de atrás", dijo Marc Bartra, quien apunto que los defensas están "más contentos" cuando dejan la portería a cero: "Es nuestro trabajo", indicó.

Consciente y relajado por haber superado una etapa en la que no lograba alcanzar su nivel óptimo por diversos problemas físicos, el zaguero catalán señaló que su "objetivo claro" es dar su "mejor versión" con lo que le pide Manuel Pellegrini.

"Tengo muy claro lo que quiere de mí. Llevo meses contento, me siento fuerte. He pasado por cosas que no ayudaban pero que me han hecho más fuerte", reconoció tras el empate en Balaídos Marc Bartra, quien en su cuarta temporada en el Betis lleva completados 2047 minutos en 24 partidos.

Marc Bartra, quien llegó al Betis en enero de 2018 procedente del Borussia de Dortmund alemán, hubiera querido seguir y que no hubiera parón en estos momentos pese a las bondades que puede tener para el Betis un descanso de dos semanas tras su eliminación europea y después de haber jugado catorce partidos en cuarenta días.

"Una pena que haya parón porque siempre es bueno seguir con buenas sensaciones. Quiero seguir haciendo historia con el club en el que llevo cuatro años y darle una alegría a la afición en estos partidos que quedan. Sería maravilloso", dijo el central en referencia a la final de la Copa del Rey que el Betis jugará el próximo 23 de abril ante el Valencia en el estadio de La Cartuja.

Marc Bartra, con contrato con el Betis hasta junio de 2023, se formó en la cantera del Barcelona, debutó en Primera con el equipo azulgrana en 2010 y, tras varias temporadas rindiendo a un buen nivel, fue traspasado en el verano de 2016 al Borussia Dortmund.

El central del Bajo Penedés debutó con la selección española en noviembre de 2013 tras proclamarse campeón europeo con la sub 21; estuvo en la Eurocopa 2016 y participó en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Cuenta en su palmarés con cinco títulos de Liga, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Copa de Alemania.



Carlos del Barco