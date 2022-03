A Luiz Felipe no le perdonan su acuerdo con el Betis

Al central, que hoy cumple 25 años y se estrena con Italia, le llueven las críticas de sus aficionados

Italia se juega a partir de este jueves su clasificación para el próximo Mundial de Qatar con un doble enfrentamiento en el que, primero, deberá superar a Macedonia del Norte y, si lo logra, posteriormente hacerlo con el ganador del duelo entre Portugal y Turquía. Si fuera un grupo ya le estarían llamando el 'grupo de la muerte', porque de esos cuatro sólo puede quedar uno.



Una de las grandes novedades en la lista de 33 jugadores que dio el seleccionador italiano, Roberto Mancini, era el central de la Lazio Luiz Felipe. El italo-brasileño, que ya participó en enero en unos entrenamientos con la 'azzurra', se estrenará como internacional poco después de comprometerse con el Real Betis, con el que ha llegado a un acuerdo para jugar las cuatro próximas temporadas.



Luiz Felipe vivirá una doble fiesta, pues hoy cumple 25 años. Y la Lazio, aunque no ha podido renovarlo, no se ha olvidado de felicitarlo en sus redes sociales. Una felicitación que ha encontrado una rápida respuesta.

???? Tanti auguri di buon compleanno a Luiz Felipe che oggi spegne 2??5?? candeline! pic.twitter.com/u5P6BB98sh — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 22, 2022

Los 'tifosi' del conjunto capitalino no han encajado tan bien como el club que Luiz Felipe haya rechazado renovar y si a eso unimos que en las últimas semanas los resultados no han acompañado, los palos no se han hecho esperar.'Auguri e vaffanculo' (); 'Giocatore che al massimo dovrebbe fare panchina, l'unica cosa è che lo perdiamo a 0, per il resto Ciao Ciao! (Un jugador que como mucho debería estar en el banquillo, lo único es que lo perdemos gratis, por lo demás ¡adiós, adiós!);(sobre la traducción); JUDAS?... Son algunos de los mensajes con los que algunos aficionados han contestado a la felicitación. Aunque los menos, también hay que le desean lo mejor e, incluso, un buen futuro en Sevilla.El cumpleaños le llega también después de cde Mourinho, y eso siempre duele. Y aunque sus últimas actuaciones no han sido para enmarcar, están en consonancia con el descenso de nivel del equipo lacial, que tras caer en el derbi de la capital de Italia ha perdido momentáneamente plaza europea.Luiz Felipe acumula en lo que llevamos de temporada 36 partidos y 3.227 minutos, con una asistencia, la que dio la pasada semana en el triunfo ante el Venezia (1-0). Es decir, sólo se ha perdido cuatro partidos en toda la temporada, dos por sanción, uno por lesión y un solo, en la UEFA Europa League, porque su técnico le dio descanso. Para Sarri sigue siendo fundamental. Pese a las críticas.