La acertadísima predicción sobre el Betis que ha hecho que Bellerín confíe en el Big Data

El lateral barcelonés recurrió a la tecnología "para buscar equipo el pasado verano" y se sorprendió con los augurios para el Betis, el equipo de su padre: "Cuando conoció a Gordillo parecía un niño en Disney"

Héctor Bellerín es un tipo peculiar. Si característico bigote y su particular modo de vestir no dejan indiferente a nadie. Es un tipo clásico, de distancias cortas, que no comulga con las injusticias de la sociedad y que rechaza algunas aplicaciones actuales. Heredó de su padre la pasión por el fútbol y el amor por la moda es un legado de su madre y su abuela, trabajadoras de un taller de costura. Es un tipo comprometido con lo que le rodea, como demostró con su aplaudida reflexión sobre la guerra de Rusia en Ucrania. No le gustan mucho las redes sociales, de hecho, tras vivir las dos caras, decidió cerrar todas sus cuentas y sólo las reabrió para "poder conectar con la gente del Betis" tras su llegada a Heliópolis el pasado verano como cedido por el Arsenal. Y recela de las estadísticas, aunque reconoce su asombro ante la acertada previsión de la temporada verdiblanca que le hizo el Big Data cuando estaba buscando equipo para esta 21/22.

"Apliqué el Big Data a la hora de buscar equipo el pasado verano, para saber qué tipo de equipo era el mejor para mis características, por estilo de juego del entrenador, por plantilla y el Betis estaba a la cabeza por la importancia que tienen los laterales en su juego y por la proyección del equipo para esta temporada. No sé la gente qué pensará, pero el Big Data ya preveía que el Betis iba a hacer una gran temporada este año, para que veas cómo funcionan estas máquinas. Lo uso, pero también pienso que 'Las estadísticas son como los tangas, enseñan todo menos lo importante', como decía Juanma Lillo. Los números ayudan, pero el fútbol es mucho más que números, así que la perspectiva debe ser más amplia", explicó Bellerín en una entrevista para La Media Inglesa.

Durante la extensa charla, el catalán resumió su carrera y explicó cómo le va en Heliópolis: "Muy bien. Está siendo una temporada muy bonita. A nivel de personal y de club estoy feliz de la campaña que estamos haciendo. He tenido la suerte de encontrar un vestuario buenísimo que me ha acogido con los brazos abiertos. Está siendo una experiencia muy bonita, era lo que necesitaba a nivel futbolístico, un cambio después de 10 años en el Arsenal. Estoy muy feliz de la decisión que tomé y de cómo está evolucionando la temporada y estoy con ilusión para lo que queda".

"Ha sido muy bonito el proceso de llegar hasta aquí. Una de mis ilusiones era poder volver a España, tenía esa necesidad de volver a las raíces. Echaba mucho de menos mi familia, el clima, la comida, estaba como en una rebeldía en Inglaterra", comentó el lateral derecho del Betis, quien explicó que el Big Data no fue el único que le habló maravillas del club verdiblanco: "Dos días antes de cerrar la ventana el Betis me llamó, fue un proceso difícil por números, pero fue muy bonito llamar a mi padre y decirle 'Oye papá, que me voy al Betis'. Momentazo".

"Después los momentos de venir aquí, la presentación. Cuando mi padre ve a Gordillo por primera vez casi se pone a llorar€ estaba como si hubiera llegado a Disney, era muy bonito de ver. No es una persona que se exprese mucho y fue bonito. Son momentos que te da el fútbol, tengo una familia muy bética y tiene mucho significado para mí y para ellos el poder estar aquí", relató el barcelonés, quien se deshizo en buenas palabras hacia su mentor, Arséne Wenger.

Del francés se queda con el recuerdo de "poder ganar un título el año de su despedida" pero al que asegura que todo el vestuario 'gunner' veía con ganar y fuerza para seguir en el banquillo del Arsenal. El técnico galo fue quien fichó al barcelonés hace ya 10 años y quien le hizo debutar... ¡de mediocentro! Héctor había alternado el lateral y el extremo diestro, calentaba en la banda porque había muchas opciones de tener que actuar en la izquierda, pero al final se lesionó Arteta y su debut con el Arsenal FC en un partido copero llegó de '5', como el jugador del Betis relató entre risas.

"Me acuerdo de que Jenkinsson y Monreal estaban tocados. Empecé a calentar ya en el primer tiempo, pero llegamos a la prórroga y yo seguía calentando. Tenía los gemelos en la oreja, de tanto correr. En ese momento veo que Mikel se lesiona, me llama el míster y me dice 'Sales por Mikel de mediocentro'. Yo le contesté riendo y me dijo 'No, no, va en serio. Mira, cuando tengas el balón no lo pierdas, eso es fácil, y te sitúas por delante de los centrales que ellos te dirán lo que tienes que hacer'. Cumplí con mi trabajo, ganamos de penalti, no encajamos y fue una anécdota graciosa. Tomé relevo de Mikel, que luego también ha sido mi entrenador".

En el Arsenal batió un récord histórico de velocidad de 40 metros que tenía Theo Walcott, que a su vez se lo había quitado a Thierry Henry: "Walcott se picó un poco, 'Me has quitado el trono, me decía'. Lo volví a hacer y volví a batir mi propio récord. Era divertido, llegamos a entrenar, veíamos los conos preparador y ya nos mirábamos para retarnos. Esa competitividad es muy sana y positiva para todos, porque te hace mejorar".