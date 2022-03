Emerson Royal regresa a casa y Dani Ceballos viene de camino

Semana especial en el Betis, con un reencuentro muy esperado y otro que, por la larga espera, sería de los que marcan una época

"Seguramente yo, más adelante, voy a volver a jugar en el Betis. Le tengo un cariño al Betis que no pensaba que le iba a coger. Me ha ayudado mucho a ser el jugador que soy a día de hoy. Por todo... me ha ayudado en todo; porque llegué de una liga brasileña que no tenía nada que ver con la española y me adapté rápido", sentenciaba Emerson Royal nada más aterrizar en el Tottenham, con el que ya ha superado la barrera de los 2.000 minutos y jugado 32 partidos. No pensaba ni piensa lo mismo del Barcelona, que apenas si le dio oportunidades en los dos meses que duró una aventura con la que había soñado desde pequeño.

Por eso, el brasileño aprovechó el parón de selecciones (no va esta vez con la 'canarinha') y la jornada de descanso concedida por el míster de los 'Spurs' para visitar a los que fueron sus compañeros en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, una comparecencia en el entrenamiento que fue inmortalizada por una entidad, la verdiblanca, que agradeció el gesto y lo hizo público en sus redes sociales. No en vano, aparte del cariño personal, por su enorme rendimiento y su profesionalidad (que le dejan las puertas abiertas de par en par), la operación del paulista no pudo ser más ventajosa en lo económico. Así, Emerson consiguió cinco goles y repartió diez asistencias en sus 79 partidos en Heliópolis, durante dos años y medio de menos a más. El trato con el Barça supuso la devolución de los seis millones invertidos (en tres plazos), la obtención de tres de plusvalía y la conservación de un 20% de sus derechos, aunque, como fue traspasado el mismo verano de 2021, el Betis recibirá la mitad de los 25 kilos que desembolsó el Tottenham.

Otro retorno esperado y deseado es el de Dani Ceballos, que se fue no de la mejor manera (todos culpan ya a la antigua agencia de representación del mediocentro, Bahía Internacional) en 2017 y lleva sonando casi desde entonces para volver a vestir de verdiblanco, con innumerables guiños por su parte. Nunca estuvo tan cerca como el verano pasado, cuando la ausencia de salidas que liberaran fichas y margen salarial, más la prioridad de Bellerín ante la grave lesión de Sabaly, pospusieron una cesión con opción/obligación de compra que se abordará seguramente dentro de pocos meses. Con el Real Madrid atado de pies y manos por la finalización de su vinculación con el futbolista en 2023, se da por hecho un acercamiento definitivo.

Si Emerson ya volvió a la que fue su casa, Ceballos viene de camino. Casi literamente, porque el subcampeón olímpico estará este viernes en Utrera para, aprovechando el parón Fifa, presentar el Campus de Tecnificación que lleva su nombre y que se desarrollará en el Estadio San Juan Bosco del 27 de junio al 8 de julio próximos. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 14 años, la actividad cuenta con 200 plazas disponibles que podrán reservarse a partir del acto, aunque el Ayuntamiento de la localidad se reserva un paquete para los chicos más desfavorecidos. Un amplio conjunto de profesionales ayudará a Dani a potenciar y mejorar las cualidades deportivas, cognitivas y de aprendizaje para favorecer el crecimiento, la educación en valores y la autoestima.