La "felicidad" de Guardado y su 'pique' con el presidente del Betis a cuentas de la final de Copa: "Si ganamos, paga usted"

Entre bromas, Haro dejó en manos del zurdo seguir más allá de 2023, con una respuesta genial: "No lo diga... ¡fírmelo!"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, arropó a Andrés Guardado durante su comparecencia de esta jueves por la noche en la TV oficial para conmemorar su ampliación de contrato. El villaverdero, cree que la entidad "está de enhorabuena" por la renovación del mexicano, un jugador al que no va a descubrir a estas alturas, reconociendo que "tiene mucho que ver en el crecimiento del club estos años" en lo que a "exigencia, entrega, compromiso y liderazgo" se refiere, porque "es un tipo de jugador ganador que siempre hay que tener en la plantilla". Muy sonriente también, el zurdo se mostró "agradecido a la directiva y al míster por seguir confiando" en un mediocampista que, incluso, llegó a "bromear con Canales y Borja", porque "han firmado hasta que se vayan a morir" y, "con que soltaran medio año cada uno, bastaba" para su ampliación hasta 2023, un listón que el presidente dejó en manos del '18'.

"¿Hasta que yo quiera? No lo diga, ¡fírmelo1 (risas)", sentenció el que es y seguirá siendo uno de los capitanes del equipo heliopolitano. Un acuerdo que permite a las dos partes seguir creciendo juntos: "Desde que llegué, ya se notaba un cambio de mentalidad, un deseo de dar un vuelco a los años anteriores. Y se ha conseguido no sólo en lo deportivo, faceta en la que hemos sido estables en la lucha por Europa, sino también en lo institucional, porque hemos dado un salto. Estoy muy contento. El Betis me ha dado muchas cosas desde el primer día y me las sigue dando. Sólo trato de devolver todo en el campo. No me habría creído cuando llegué que estaría aquí seis años. Todo ha salido redondo para que así sea. Me siento muy honrado y orgulloso de ser parte de este Betis. Es difícil de explicar si no se está aquí, pero esto es incomparable".

Antes de marcharse a realizar otras gestiones y dejar su sitio al 'team manager', Alexis Trujillo, que redundó en la "felicidad" que supone para el beticismo la permanencia de un jugador con muchas cualidades, no sólo deportivas, Haro incidió en que "hay que crecer en todos los ámbitos, sin perder la humildad" que les ha "traído hasta aquí", deben "mantener esa ambición y esa mentalidad ganadora", entablando una simpática 'disputa' con el 'Principito' a cuenta de la Copa del Rey. En este sentido, el máximo dirigente anunció que "en 2-3 días se podrá resolver el galimatías" de las entradas para la final: "Ya tenemos casi definida la fórmula. Este tipo de partidos deberían celebrarse en Maracaná para que todos los que quieran ir tengan la oportunidad. Al menos, el que cuente con 10-11 años de antigüedad podrá optar a ellas. Esperemos ganarla". Y le contestaba Guardado: "La tenemos que ganar. Está en nuestra cabeza, porque es algo, como decía Canales, que teníamos claro como objetivo desde que nos eliminó el Athletic el año pasado. Sabíamos que éramos capaces de más, y lo hemos demostrado". El mediocentro lanzaba una petición, pues quiere regalar a sus compañeros la construcción de una barbacoa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol: "¡Va de mi bolsillo, eh!". Haro terciaba: "Si ganamos la final, de acuerdo". Y le contestaba Andrés: "Si ganamos, la pone usted". Entre muchas risas, se llegó a ese acuerdo, aunque el capitán del 'Tri' tuviese que hacerse cargo de la carne para estrenarla.



ROL EN EL VESTUARIO

"Estoy muy ilusionado. Es una inyección de energía para mi futuro. Ya dije que un equipo como el Betis renueve a un jugador de mi edad y apueste por que siga sintiéndome importante es de elogiar"

"Tenemos un vestuario muy fácil de manejar, la verdad. Más allá de la calidad, es un grupo humano muy bueno. Soy cercano con todos, bromeó con todos y soy 'pesado' también. Cuando tengo que hablar en serio, me lo pone fácil"



SU LLEGADA

"Me quedaba un año en el PSV y lo tenía todo avanzado para irme a la MLS cuando apareció el Betis. Era un punto de inflexión en mi carrera, a las puertas del Mundial de 2018. Un equipo importante de LaLiga apostó por mí, con 30 años, y me daba la oportunidad de sentirme importante. En vez de ir para abajo, mi carrera fue hacia arriba. Encima, los cinco años que he vivido aquí, con momentos para todos los gustos, es verdad, pero muy positivos en general. Sentirme parte importante de este proyecto desde que llegué me dio mucho a nivel personal y profesional"



LESIÓN

"Aunque no he podido estar en esta convocatoria, confío en que mi selección se pueda clasificar para el Mundial y poder jugar el quinto de mi carrera. Y seguir dando buen nivel con mi equipo para que me llamen, claro"

"Llevo ya dos días con el equipo y la semana que viene espero estar a tope para preparar el partido ante Osasuna"

"Todavía queda lo más importante, pero celebramos el pase a la final con mucha euforia; queda rematarlo"



LAINEZ

"Es un chico con mucha personalidad y hay que estar detrás para ayudarle. Eso es bueno, pero a veces le juega malas pasadas. Lo cuido mucho, porque llegó muy joven y me sentí con esa responsabilidad de ayudarle en lo que pueda dentro y fuera del campo. Estoy intentando llevarlo por el buen camino"

"A Paul lo tengo también últimamente a raya. Tiene muchas cualidades, pero, quizás por el idioma, es muy distraído. Lo tengo, con una apuesta entre nosotros, a punto, porque tiene un potencial enorme, como está demostrando en los últimos partidos"



JOAQUÍN

"A ver si nos vemos el año que viene", le dijo el portuense, "muy contento" por su renovación. "Ahí lo dejó entrever€ A quién no le va a gustar€ No hay nadie a quién preguntes dentro del Betis a quien no le gustaría que siguiese Joaquín un año más. Es un privilegio compartir vestuario con él. Al ser de los mayores, me ha tocado compartir más cosas con él"



FAMILIA (por un mensaje de su mujer)

"Nadie sabe lo que lleva uno dentro. Mi mujer, al estar fuera de nuestro país, es la que más me tiene que aguantar, la que le toca soportar mis días malos. Si tienes una estabilidad y una vida ordenada, tu rendimiento aumenta"