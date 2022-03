Miranda, sobre su lesión, el Betis, la Champions y un mensaje a la afición sobre la final de Copa

El lateral de Olivares muestra su beticismo y sus ganas de triunfar en una plantilla histórica

Juan Miranda ha atendido a Cope Sevilla este jueves. Acababa de llegar al hotel de concentración en Talavera de la Reina, donde la selección sub 21 jugará el primero de los dos partidos de este parón liguero. Desde el lunes estaba concentrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la RFEF, junto a su compañero del Real Betis Rodri Sánchez, otro de los convocados por Luis de la Fuente.

Lo primero, alcanzar la Euro:

"Rusia era el más díficil del grupo, dependíamos de nosotros, tenemos que ganar estos dos partidos para estar clasificados matemáticamente para el Europeo".

Lesión de tobillo:

"El tobillo siempre da problemas, infiltrarme en Vigo, jugué contra el Celta con el tobillo un poco dormido, estoy mejor, pero aún está dando la lata. Sabía que tenía que jugar porque el equipo me necesitaba y decidimos que lo mejor era jugar, aunque sea infiltrado. Había que estar ahí, cumplir y se cumplió".

"El tobillo ha ido mejorando desde el último partido y estamos hablando con los doctores del Betis y de la selección. El tobillo es ruidoso, sabemos que va a dar problemas durante unos meses y hay que evaluar lo mejor para el club y para la selección"

Final de Copa:

"Sólo con las entradas que me han pedido amigos y familiares podría llenar el estadio de La Cartuja yo solo. Me han pedido muchas. Y eso que, por suerte, la mayoría de mis conocidos tienen el carnet". "No sé cuántas vamos a tener, estamos a la espera, a ver que nos dice Víctor Antequera (delegado)".

"Es una final y después de tantos años... pues hay esa motivación especial. Y más después de todo lo que hemos vivido los aficionados del Betis años atrás. Pero sabemos que ahora mismo lo importante es LaLiga, hay que curarse en salud y cerrar también la clasificación europea vía LaLiga, por si perdemos la final, que esperamos que no".

"El aficionado está con la mente puesta en la Copa y eso no debe ser así, hay tres o cuatro jornadas antes de la final y hay que pensar en LaLiga. La exigencia obliga a pensar a corto plazo, partido a partido, y no en lo que va a pasar dentro de un mes. No se nos puede escapar de ninguna forma entrar en Europa. Hay una comunión muy buena, en el vestuario y también entre el equipo y la afición".

"Hay que entrar en Europa, y eso engloba Champions, Europa League o Conference. Quedan muchos puntos por jugarse y aspiramos a lo máximo que podamos dar. Llevamos ahí arriba desde el principio de temporada. ¿Qué prefiero entre acabar en zona Champions o ganar la Copa? Pues mira, si fuéramos décimos en LaLiga te diría que ganar la Copa pero, como estamos ahí arriba, pues te digo que queremos las dos cosas", respondió con ambición, ante las insistentes preguntas en este sentido del periodista Víctor Fernández. "Me dijiste 'Mirinda de limón' (como el refresco) y te metiste conmigo, me faltaste un poco al respeto; a mí y a otros compañeros", le recordó, pidiéndole explicaciones por ello.

Loco del Betis:

"Siempre he sido del Betis. Nací aquí, soy jugador pero antes soy un aficionado más. No he perdido mi humildad, voy a la cafetería de Olivares a tomar café, soy uno más en el pueblo y creo que por eso la gente me tiene tanto cariño".

Esperaba más protagonismo esta 21/22:

"No me quiero excusar, pero el cansancio de más que tuve en verano (JJ.OO.) pudo pasarme factura. Estoy en el Betis, que es un gran equipo, y estoy contento. Álex Moreno está a un grandísimo nivel, me alegro por él, me hace mejorar también a mí y ojalá estemos los dos en nuestra mejor versión para ayudar al equipo. Seguiré trabajando porque sé que vendrán cosas bonitas, pero es verdad que está siendo una temporada dura porque uno siempre quiere jugar. Sigo trabajando, soy muy joven y lo bueno a esta edad es que no dejo de aprender".