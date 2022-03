El debate interno en el Betis sobre el fichaje más conveniente en el eje de la medular

Una posible oferta fuera de mercado por Guido, el despertar de Paul, la 'vía Ceballos', Álex Fernández apalabrado... y otras alternativas muy interesantes

El Real Betis se encuentra inmerso en una etapa de reconstrucción que, como hasta la fecha, se sustentará en la potenciación de los pilares que lo han llevado a dar ese paso al frente tan evidente en los últimos años. Las renovaciones y ampliaciones de contrato de los 'pesos pesados' del vestuario, así como del 'Ingeniero' de los dos últimos proyectos y de los llamados a suceder a los primeros constituyen una hoja de ruta con nombres propios indispensables para pensar en una 22/23 y sucesivas mejores, si cabe, que la actual campaña. Con Antonio Cordón dirigiendo una orquesta que volverá a afinar Manuel Pellegrini y que contará con intérpretes de la talla de Fekir, Canales, Borja Iglesias, Álex Moreno, Rodri, Edgar, Guardado, Bravo y quizás Joaquín, el éxito está casi asegurado.

Lógicamente, no todo puede ser más de lo mismo, por mucho que lo que haya sea muy bueno. En la variedad está el gusto, defiende el dicho popular. Y por variedad no debe entenderse únicamente la conjunción de veteranía y juventud con una correcta posología. Vendrán caras nuevas, ideas originales o, simplemente, distintas. Porque nada es perfecto. Tampoco en La Palmera, donde, con el paso de las jornadas, se han detectado las carencias, las lagunas en una planificación en constante examen que está deseosa de subir nota. Resignarse con apuestas que no salieron y que ya tuvieron una oportunidad tras otra tampoco se antoja la mejor solución. Se escudriña cada línea, cada demarcación, para acudir al mecado con la máxima antelación posible y elegir los elementos más recomendables.

El próximo verano se acabará la contención casi absoluta en el gasto que presidió las tres primeras ventanas con el extremeño como director general deportivo. De hecho, la única operación con coste de sus diez primeros movimientos fue la recompra de Pezzella a la Fiorentina (por unos 3,5 millones de euros), pues hubo un inmovilismo medido en las ventanas invernales, al tiempo que todas las otras gestiones estivales fueron a coste cero (con el matiz de que el Brighton aceptó liberar a Montoya a cambio de ciertos bonus por objetivos), bien con jugadores libres o cedidos. En cuestión de 100 días, se acometerá el primer pago (son tres cómodos plazos) de los 8,5 millones de euros en que se pactó con la Real Sociedad la obligación de compra por Willian José, mientras que otras adquisiciones exigirán igualmente desembolsos de diferente magnitud.

Aparte de la conversión del estatus del hispano-brasileño de prestado a jugador en propiedad, el Betis ha concretado ya el desembarco del central Luiz Felipe, que acaba contrato con la Lazio y ha aceptado la oferta heliopolitana (quince kilos en cinco años, prima de fichaje incluida), y el traspaso del extremo del Fluminense Luiz Henrique (por unos 13 millones, variables incluidas). Y mira y remira opciones en todos los puestos, con especial hincapié en el eje de la medular. Ahí, confirmado que continúan Guardado y Canales (mediocentro muchas veces), queda por decidir el futuro de Paul Akouokou, que ha dado un paso al frente en las últimas semanas. Pellegrini confía mucho en el costamarfileño, internacional absoluto de nuevo cuño, 'apadrinado' por el 'Principito' y con actuaciones cada vez más solventes.

Que el '4' sea un recambio de garantías para Guido Rodríguez sería una gran noticia, que frenaría además una hipotética salida para que se foguee en otro destino. Además, el Betis espera contar con el 90% del pase del italo-argentino por lo que pudiera pasar el próximo verano, cuando se espera alguna oferta fuera de mercado por él, seguramente no por su cláusula de rescisión (80 millones), pero sí digna de estudio. El 'plan A' pasa por ampliar y mejorar su contrato, que expira en 2024, para blindarlo un poco más, pero hay que tener en cuenta todos los escenarios. Por eso, seguramente, la contratación que llegará inexcusablemente en el pivote no se ha definido. Encima, William Carvalho ha explotado cuando se aproxima a su última campaña de vinculación, por lo que habrá que plantearse, si no renueva, venderlo para recuperar parte de lo invertido o aprovecharlo pese a saber que se marchará gratis en 2023.

El perfil del nuevo integrante de la sala de máquinas verdiblanca depende, en parte, de lo que ocurra con los tres mediocentros mencionados. Por eso, desde la planta noble del Benito Villamarín no acaban de cerrar la llegada a coste cero de Álex Fernández, apalabrado desde hace mucho tiempo, que empieza a reconsiderar otras propuestas o la continuidad en el Cádiz ante la ausencia de llamadas desde la capital hispalense. Igualmente, con la posible clasificación para la Champions League como impulso necesario, está sobre la mesa la repatriación de Dani Ceballos, mientras que vuelven a poner sobre la mesa de Cordón a Marc Roca, a quien el Bayern dejará salir por 5-6 kilos, sin descartar la vía del préstamo con opción de compra. Y no hay que olvidar a Grillistsch, internacional austríaco que reforzaría a la vez el eje de la zaga y el de la medular, libre en breve tras no aceptar seguir en el Hoffenheim. Un debate en toda regla que exige movimientos para cubrirse las espaldas, aunque probablemente no ofrecerá resultados inmediatos.