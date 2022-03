Marc Bartra 'vuelve' a La Roja

El central del Real Betis, que está haciendo méritos para volver a contar para Luis Enrique, fue homenajeado antes del España-Albania

Marc Bartra volvió este sábado a posar con la Roja de la selección española. El central del Real Betis no ha vuelto a jugar con el conjunto nacional desde la primera etapa de Luis Enrique al frente del mismo, pero este año está haciendo méritos para ser llamado de nuevo.



El futbolista de Sant Jaume dels Domenys ha olvidado todos los problemas de lesiones que tuvo la pasada campaña y, tras ir cogiendo el ritmo poco a poco, ahora mismo forma junto a Pezzella una de las parejas de centrales más firmes de LaLiga. Ha sido titular -y jugado los 90 minutos- en los últimos siete partidos de Liga con el Real Betis y volverá a ser clave en este final de temporada.



Sin embargo, pese a sus méritos, tiene complicado volver a la Roja. Luis Enrique tiene un grupo más o menos hecho desde la pasada Eurocopa, con Laporte, Pau Torres, Eric García e Iñigo Martínez, con Diego Llorente como principal alternativa para el centro de la defensa. Y al contrario que lo que que había hecho antes de esta Euro, no realiza grandes cambios de una lista para otra.



Pero Bartra sí que estuvo ayer con la selección en Cornellá-El Prat, aunque fue por otro motivo. El futbolista bético fue homenajeado en Barcelona por la Real Federación Española de Fútbol aprovechando el encuentro internacional amistoso que disputa el combinado nacional ante Albania en el RCDE Stadium. La RFEF suele reconocer en los últimos tiempos a los futbolistas de una región o de un club local que han vestido la Roja. Y lo hace aprovechando que la selección juega allí. En Cataluña nunca lo había hecho desde que Luis Rubiales está en el cargo y, de hecho, no lo hacía desde hace casi 20 años. De ahí que tocase premiar a los internacionales de Barça y Espanyol, entre los que se encontraba Bartra.



También estuvieron los exbéticos Sergio García y Rojo, así como Celades, Rexach, Capdevila, Pichi Alonso, Olmo, Marañón... El futbolista aprovechó también estas pequeñas 'vacaciones' que le ha permitido el parón de selecciones para ver a su familia. A partir de ahora le esperan dos meses en los que, pese a que el Betis ya ha caído en la Europa League, apenas va a tener descanso. Entre este próximo 3 de abril -día que se enfrenta a Osasuna- y el 21 de mayo se juega toda la temporada. Cuarenta y nueve días y diez partidos que decidirán todo un año ilusionante.