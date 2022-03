Cordón, la necesidad de vender, la Champions, la evolución y el éxito de este Betis...

El director deportivo analiza la actualidad del equipo y habla de lo que le espera al club en un futuro

Además de hablar sobre la figura de Luiz Henrique, uno de los hombres que el Real Betis tiene atado para la próxima temporada, el director deportivo Antonio Cordón ha analizado muchas más cuestiones de la actualidad heliopolitana durante su entrevista a Radio Marca Sevilla. Para empezar, el mandatario avisó que lo más probable es que el próximo verano haya que vender: "El Betis tiene que vender. Eso hay que hacerlo. Lo ha dicho el presidente pero no es lo importante es la venta, sino que el Betis siga creciendo en estructura, en forma de ser, filosofía y crea a través de un método e identidad. El mercado no se está moviendo todavía. Los clubes estamos esperando a ver cómo acaba la temporada. Hasta que no acabemos y el puzle se ajuste no se va a mover".

El Betis de esta temporada: "Con ganas de terminar el mes y medio que nos queda de competición y vamos a ver si damos una gran alegría a la afición, que es lo que esperamos. Hay que trasladarnos a dos años, donde el Betis estaba. Llevamos dos años en línea ascendente. Lo bueno de todo es el aprendizaje. Teníamos muchos jugadores que no habían llegado tan lejos en Europa y va a servir para futuro".

Pelear por la Champions: "Mientras las matemáticas no digan lo contrario tenemos que pelear por todo lo que sea posible. Mientras nos respeten las lesiones y tengamos ilusión y ganas por llegar a darle alegrías a la afición vamos a pelearlo todo".

La evolución del Betis: "En fútbol lo mental es clave y la dinámica de grupo que tengas, ese ambiente del vestuario. Cuando empiezas una competición lo haces con ilusión y a medida que vas ganando o ves que el equipo cada partido está muy cerca de ganar te da confianza que poco a poco pasan los meses y te puedes montar en la cresta de la ola. Pasas eliminatorias y a veces el aspecto mental puede mucho más que el físico".

La figura de Manuel Pellegrini: "Tenemos un entrenador muy especial, siempre tiene un gen competitivo máximo y lo que inculca es una mentalidad ganadora. En el campo que estemos, con el rival que sea, con cualquier circunstancia. Siempre buscamos la victoria desde el primer minuto. No tenemos miedo a nadie, siempre vamos a jugar al ataque, intentar ser protagonista con balón y en estos dos años, quitando un poco el inicio, el club se ha equilibrado en general".

Le señalan como el responsable del éxito de este Betis: "Al final a mí en los clubes donde suelo estar me pagan para hacer mi labor, no para ser estrella donde tenga que acaparar medios. Para trabajar y para que los clubes crezcan desde la base y en el Betis estoy en esa línea. Los protagonistas son los jugadores y el staff técnico. Los que trabamos alrededor debemos procurar que ese sentir de máxima exigencia, ambiente positivo y equilibrio emocional funcione. No me importa que los protagonistas sean Borja Iglesias porque mete goles, Fekir porque es de los mejores de LaLiga o el míster que es uno de los más laureados. Toda la vida trabajé así y con eso me encuentro muy feliz".

El mercado del Betis: "A veces fallamos y otras acertamos pero al final lo que tienes es que hacer un equipo. Lo principal que teníamos que hacer es que viniesen hombres y no nombres. Que todo el equipo trabajase en una sola línea. Que todos los componentes sumasen de la misma forma y no hubiese disputas ni egos en los vestuarios, que todo funcione como queremos. Tenemos jugadores jóvenes, maduros y veteranos. De estos últimos la gente puede decir que no van a dar más de sí y pueden tener razón de que no lo dan a nivel enorme pero a nivel mental, de sumar al grupo y dar valores de esfuerzo y del club a otros jugadores que llevan menos tiempo son fundamentales. Son los únicos que pueden hacer eso y hay que hacer una mezcla. En el Betis hemos dado hasta ahora en la tecla con esta mezcla. Luego cada año cambia y hay que tomar decisiones. Hemos hecho un grupo, que era lo fundamental, había que comenzar por aquí y crear un ambiente positivo y lo tenemos a día de hoy".

Consenso con Pellegrini a la hora de fichar: "Son muchas personas las que opinan y la del entrenador cuenta mucho. No vamos a hacer algo que el entrenador no quiera, no vamos a traer a un jugador que a Manuel no le guste. La comunicación es diaria y hay una plena compenetración. Los entrenadores todos piden, como los médicos, jugadores y directores deportivos. Manuel lo que quiere es tener una plantilla lo más competitiva posible pero no consiste sólo en traer jugadores o tener nombre, sino hacer grupo. Puedes tener en la cabeza equipos que se han gastado millonadas pero no están teniendo esos resultados que todo el mundo esperaba. Sin embargo otros que se gastan poquito están por encima y eso se debe al grupo y a cómo se llevan entre los jugadores".

Su forma de trabajar: "Por lo que se valora al director deportivo muchas veces es por los fichajes y eso depende de la capacidad económica. Cuando no tienes dinero te tienes que adaptar. Lo más fácil de un director deportivo es fichar. Con las tecnologías que hay todo el mundo conoce cómo juegan, los aspectos técnicos, vas a ver partidos en directo. El que tenga un poquito de buen ojo y dinero lo hará bien. Es lo más fácil. Por eso no se puede catalogar sólo por eso a la dirección deportiva. La línea de una dirección deportiva va más allá, hay que adaptarse a esto. Un director deportivo ha de cuidar todo lo que hay alrededor de los jugadores para que todo funcione como algo espectacular y que cada pieza encaje perfectamente. Hay que ser un gestor humano. De las familias, staff técnico, de directivos, afición, prensa... Eso es lo que no se valora pero ¿Cuánto vale hacer un grupo en el que vayan todos a la vez? Cuando tienes a los jugadores cogidos por el aspecto personal y humano es cuando sacas el mayor rendimiento posible. Un club tiene que dar una forma de trabajar, un método. Fichar lo hace todo el mundo".

Su adaptación al Betis: "En una dirección deportiva te tienes que adaptar a las circunstancias del club y hay que estar preparado con un abanico de posibilidades. En las tres ventanas que llevamos entre jugadores cedidos y de la cantera han entrado doce jugadores y nos hemos gastado 3,5 millones de euros. Eso es lo que tenemos. Tenemos que mirar el resultado de lo que tenemos hoy en el club, que es un equipo. Van todos a muerte, un gran grupo y el club la idea es que siga creciendo en mentalidad, formas, filosofía, valores... Es lo que realmente lo que te marca el camino".