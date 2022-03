A Mbemba, vinculado al Betis, le crecen las opciones

El fichaje de Luiz Felipe ha relajado la necesidad de fichar un central en el próximo mercado

El internacional congoleño Chancel Mbemba será una de las grandes atracciones del próximo mercado de jugadores a coste cero. El central del Oporto, a sus 27 años, está ahora inmerso en la lucha por llevar a su selección al primer Mundial de su historia y para ello, deben sacar mañana un resultado positivo en Marruecos tras el empate a uno cosechado en la ida.

Pero, mientras tanto, se decide su futuro con muchos clubes interesados. Uno de ellos era el Real Betis, al que se había ofrecido y vinculado en los últimos meses. Antonio Cordón, director deportivo verdiblanco, sigue mirando muy de cerca a los futbolistas que acaban contrato para reforzar todas las posiciones. Y Mbemba era uno de ellos. El poderoso central congoleño se ha negado a aceptar la oferta de renovación del Oporto y escucha propuestas desde el pasado mes de enero

No obstante, el fichaje de Luiz Felipe ha dejado en un segundo plano la llegada de un central. No en vano, Bartra y Víctor Ruiz aún tienen un año más de contrato, Pezzella varios y Edgar va a renovar en breve. A ellos se va a unir el central de la Lazio el próximo verano, por lo que, salvo que salga uno, no se ve ni como necesaria ni como prioritaria la contratación de un jugador para esa posición.

Eso dejaba al Milan, rival del Betis en un principio, como único candidato fuerte para hacer con Mbemba, un jugador que a día de hoy está valorado en 15 millones de euros. Sin embargo y pese a que los milanistas perderán previsiblemente a Alessio Romagnoli, la prioridad del conjunto italiano es el neerlandés Sven Botman y el congoleño sólo aparece como opción B.

Según asegura la Gazzetta dello Sport, no sólo el Milan está interesado en Mbemba, sino que el Olympique de Lyon también se habría metido en la puja y, con mayor necesidad, podría adelantarse a sus competidores.

Chancel Mbemba es un fijo para Sergio Conceiçao en el Oporto. El congoleño ha jugado ya esta temporada 38 partidos oficiales y 3.416 minutos, cuando aún quedan dos meses de competición, por lo que previsiblemente sobrepasará los 4.000 minutos de juego. En este tiempo sólo ha anotado un gol, el que marcó en la victoria de los Dragones ante el Arouca (0-2) el mes pasado. Con su selección, con la que ya ha sido capitán en algunos encuentros, acumula a sus 27 años 64 partidos internacionales, con cuatro tantos.