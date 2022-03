Tello ya tendría equipo para la próxima temporada

El extremo del Real Betis ha seguido contando mucho para Pellegrini y ya ha participado esta temporada en 30 partidos

El futuro de Cristian Tello en el Real Betis no parece nada claro. O, más bien, parece claro que no habrá futuro y que este verano el canterano del Barça se marchará con la carta de libertad bajo el brazo.

El extremo zurdo catalán ya tuvo varios pretendientes para haberse marchado el pasado verano, pero la situación del Betis no hacía propicio dejar salir a nadie sin tener posibilidad de sustituirlo. Así lo repetía Manuel Pellegrini cada vez que hablaba. El técnico chileno, como también ha hecho en este mes de enero, advertía que necesitaba de toda la plantilla para los muchos frentes que quería afrontar y, si no había recambio seguro, desde el club le habían prometido que no iban a dejar salir a nadie.

Su idea la plasmó en el campo y todos los jugadores han tenido muchas oportunidades. Incluso algunos como Paul, que era de los menos minutos tenían, son ahora protagonistas. Sólo Camarasa, acosado por las lesiones, y Montoya, también en el dique seco desde diciembre, no han tenido tantos minutos, aunque el catalán sí los tuvo antes de lesionarse aprovechando la larga baja de Sabaly.

Para no ser 'titular' y estar en su último año de contrato, Tello ha estado muy presente. Sólo suma poco más de 1.200 minutos, pero ha jugado en un total de 30 partidos, con 4 goles y 3 asistencias en su haber. Algunos de estos tantos tan importantes como los que logró en las dos victorias ante el Ferencvaros que ayudaron en la clasificación en la Fase de Grupos de la Europa League o la asistencia a William en su golazo ante el Rayo de semifinales de Copa.

Entre las muchas renovaciones que está afrontando el Betis no se ha tratado la de Tello, que podría salir en busca de un último gran contrato en una Liga de segunda fila. Ya el pasado año, el Tranzonspor turco fue el más interesado en su contratación. Incluso barajó incorporarlo en este mes de enero. El problema estaba en que, primero, Pellegrini no quería que saliera y, segundo, el conjunto turco apenas pagaba traspaso, aunque sí un buen sueldo y más de un año de contrato. Ayudado por la fiscalidad turca, los otomanos estarían dispuestos, según asegura hoy la prensa del país, a retomar el fichaje. E, incluso, hay quien habla de que tienen un preacuerdo cerrado.



También ayuda que el Trabzonspor jugará el próximo año la Champions League, ya que este año se va a proclamar campeón de la Superliga turca. Lleva 15 puntos de ventaja sobre el Konyaspor a falta de 24 por jugarse. Un aliciente más para convencer a un Tello que en agosto cumple los 31 años y que podría jugar la Liga de Campeones y mantener un sueldo alto para seguir su carrera.

El Trabzonspor no es el único conjunto turco que aparece en su horizonte, ya que Galatasaray también se habría interesado, aunque todo hace indicar que el primero tiene una clara ventaja para llevárselo.