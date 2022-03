Willy Hernangómez presume de camiseta del Betis por New Orleans.

El pívot de los Pelicans jugó dos años cedido en Sevilla por el Real Madrid

En más de una ocasión hemos visto como Kristaps Porzingis presumía de colores verde y blanco por lo largo y ancho de Estados Unidos llevando la camiseta del Real Betis en la previa de algún partido, en algún entrenamiento o simplemente paseando por la calle. Pero ahora ha sido otro exbético el que ha hecho gala de los colores verdiblancos y no es otro que Willy Hernángomez.



El jugador de New Orleans Pelicans, que jugó dos temporadas en el Cajasol, en la actualidad el Coosur Real Betis, no dudó en presentarse con la camiseta del Betis de esta temporada en el Smoothie King Center a la hora de jugar un partido hace un par de días. Una imagen que compartió el perfil oficial de Twitter del conjunto de Willy, le dio 'Me gusta' a la publicación.



El pívot madrileño jugó dos temporadas cedido en el Cajasol sevillano, llamándose CB Sevilla la segunda campaña. En la NBA, Willy afronta su quinta temporada pasando por los Charlotte Hornets, los New York Knicks y en actualmente en los New Orleans Pelicans.