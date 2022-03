El Betis bate récords de peticiones de entradas para la final de Copa

En poco más de 24 horas ya superaba en unas 10.000 peticiones el número de entradas que va a poner a la venta

El Real Betis anunciaba a finales de la pasada semana que pondrá a disposición de los socios un total de 17.720 entradas entradas para la final de la Copa del Rey y que la antigüedad iba a ser el requisito primordial para designar a los 'agraciados' que podrán estar junto al equipo verdiblanco en el Estadio de La Cartuja.

"Para lograr que los beneficiarios de estas localidades sean los socios que han mostrado una mayor fidelidad al club a lo largo de los años, estas localidades serán nominativas y no podrán cederse a otra persona", señalaba el club en el comunicado.

Este lunes, desde las 9:00 horas estaba abierto el plazo de preinscripción a través de la web del Real Betis para conseguir una de esas entradas, un plazo que estará abierto hasta las 14:00 hora del mañana jueves 31 de marzo.

En poco más de 24 horas, las peticiones habían superado en 10.000 al número de entradas que se van a poner a la venta. Así lo confirmaba en Betis TV el presidente de la entidad, Ángel Haro, que se felicitaba de ver tanta ilusión entre los béticos. "Veo la felicidad del beticismo. Ya hay béticos que cuentan las horas que faltan para esa final. El bético se merece partidos como éste. Es muy bonito ver cómo nuestros hijos pueden vivir este tipo de acontecimientos. Hace 17 años que no disfrutamos de partidos como éste. Que generaciones que no lo conocieron lo puedan conocer y, sobre todo, que no pase tanto tiempo entre una final y otra. Creo que estamos en la línea adecuada", aseguraba el mandatario del Real Betis Balompié.

En este sentido, Haro confirmaba que, a este ritmo, casi todos los socios van a intentar pujar por una de esas preciadas 'papelillas'. "Estamos en 27.000 preinscripciones. Se van a inscribir muy por encima de las entradas disponibles. Creo que somos el club que más porcentaje de entradas ha puesto a disposición de sus abonados. Los que no vayan a La Cartuja, intentaremos que tengan un entorno donde poder vivir con emoción el partido. Entiendo a los béticos, que tiran de dónde pueden y los que me conocen lo intentan. Los consejeros, en este caso yo como presidente, tenemos un número de entradas muy limitado y no podemos atender a tantas personas", añadía el presidente verdiblanco.

Una vez culminado el proceso, el Betis asignará las localidades en función de la antigüedad de cada abonado entregando así una entrada de las 17.720 a los socios más antiguos que la hayan solicitado. Este proceso tendrá lugar mañana por la tarde y el club informará a cada abonado de si tiene una entrada o no a través de un SMS y un correo electrónico. En éste se les explicará cuándo pueden comprar la entrada online a través de un portal específico entre los días viernes 1 de abril y lunes 4 de abril.

La retirada de la entrada física deberá hacerla personalmente la persona titular de la misma, no permitiéndose bajo ningún concepto autorizaciones para la retirada de terceras personas. Y el precio de las mismas oscila entre los 30 euros -localidades de visibilidad reducida- y los 212 euros.