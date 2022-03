Borja Iglesias da buenas noticias sobre su lesión, revela que Pellegrini le mete caña y elige su mejor gol de su carrera

El Panda explica cómo le ha cambiado este club, en lo deportivo y en lo personal, y revela la contundente táctica elegida por el entrenador para motivarle en sus peores momentos

Borja Iglesias ha tranquilizado en la noche de este miércoles a toda la afición del Real Betis sobre su estado físico y ha dado buenas noticias en ese sentido, frenando la preocupación creciente al ver que pasaban los días y seguía sin ejercitarse con el grupo. "No es nada, es un trabajo preventivo", ha señalado. Además, ha elegido su mejor gol, ha explicado cómo le ha cambiado, deportiva y personalmente, el club verdiblanco, con especial mención para su entrenador, Manuel Pellegrini, quien le mete mucha más caña de la que muchos podrían pensar.

"El entrenador me ha llegado a decir que estaba decepcionado conmigo en alguna ocasión, que tenía que hacer más, que me había visto hacer más, que podía... En ese momento es complicado, pero era una tecla que tenía que tocar y que funcionó", señaló el Panda en una entrevista en el programa 'El Pelotazo', de Canal Sur Radio, donde aseguró que ha aprendido más de los momentos malos que pasó que de los buenos de los últimos meses.

"Cuando vives una situación más critica lo que podía hacer era entrenar más y tratar de ser más positivo, saber que llegaría el momento. Ese momento fue en el partido de Copa ante la Real Sociedad (en octavos de la 20/21, decisivo con un doblete), me sentí protagonista y pude demostrar al resto que estaba capacitado. Cuando acabé ese partido me dije a mí mismo que ya estaba aquí otra vez, que había cogido la senda buena. No llegué a dudar de mis capacidades porque ya lo había hecho, había vivido momentos importantes, aunque a veces te vas más tocado que otros", relató sobre su punto de inflexión.

"Da gusto compartir estos momentos bonitos y vivirlos, pero soy el futbolista que soy también por los momentos críticos que pasé. Ahora veo puerta pero lo básico es aportar siempre al equipo, ése es mi objetivo principal", declaró el delantero gallego, que continuó exaltando la buena mano de Pellegrini. "Ha implementado una forma de jugar que nos favorece, que nos gusta y que nos convierte en protagonistas. También ha transmitido esa mentalidad ganadora, de saber que todos los partidos son importantes y que no te puedes dejar ir en ningún momento".

Entre sus muchos momentos buenos de esta temporada, uno de los más comentados por los béticos es el golazo en Vallecas, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Rayo, recortando a tres rivales en un palmo de terrreno para luego soltar un latigazo ajustado al palo desde la frontal cayéndose. Para el propio Borja Iglesias, es el mejor tanto de su carrera.

"Lo que yo intento hacer para el equipo no requiere las cosas que me salieron en el gol de Vallecas. Yo iba a jugarla de otro modo, buscaba combinar, pero me fueron apareciendo problemas que había que solucionar y salió lo que salió. Es el mejor gol que he metido. Fui improvisando los problemas que fueron surgiendo y mi objetivo era no perder el balón hasta que vi el disparo", rememoró.

El Panda, que pidió centrarse en LaLiga y mantener aparcado el sueño de ganar el primer título de su carrera, aseguró, en referencia a la final de Copa del Rey del día 23 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla, que "sería un error pensar en lo que pasará dentro de unas semanas".

El '9' verdiblanco, admitió sentirse cómodo ante los medios de comunicación y remarcó que se siente plenamente identificado con el Betis, un club del que se enamoró como rival: "Cuando vine con el RCD Espanyol al campo del Betis y vi todo esto dije: 'Quiero jugar aquí'".