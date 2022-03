Canales y Cardeñosa ponen palabra de 10 a #LaProfecía

Uno cántabro y otro vallisoletano, ambos encontraron su sitio en el Betis y ahora se han juntado para una foto repleta de magia que alimenta los ilusionantes paralelismos con la Copa de 1977

Pocos béticos y/o aficionados al buen fútbol habrán quedado indiferentes ante una fotografía compartida en redes sociales por la cuenta oficial del Real Betis en la que muchos coincidían en comentar que "no cabe más magia". Sergio Canales, el 10 del Betis 21/22, y otro dorsal 10 internacional por la selección española como Julio Cardeñosa, que portaba ese dorsal en 1977. Dos mitos heliopolitanos unidos por una misma pasión a orillas del río Guadalquivir y en la calle homónima del club de las trece barras. Una potente mezcla de emociones que, entre otras cosas, ha servido para dar aún más mecha a #LaProfecía.



Si no tienen Twitter, quizás no sepan que el experto en estadísticas Fran Martínez lleva meses remarcando curiosos y significativos paralelismos entre el Betis que ganó la Copa del Rey de 1977, la primera de los dos que se exhiben en las vitrinas del estadio Benito Villamarín, y la trayectoria que ha seguido el equipo de Manuel Pellegrini hasta la final que disputará el próximo 23 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla con el Valencia CF como último escollo hacia el tercer título copero de su historia, 17 años años después del logrado en el ya demolido Vicente Calderón de Madrid en 2005.



Entre muchísimas otras coincidencias entre 1977 y este 2022 que la cuenta @LaLigaenDirecto recopila en un hilo que comienza con un vídeo explicativo y que se ha hecho muy popular, #LaProfecía recuerda que en ambos años el Betis renovó a su dorsal número 10 y que tanto Cardeñosa como Canales dejaron en su camino al Real Valladolid o brillaron en tierras vascas.





?????? VÍDEO DEFINITIVO explicando qué es #LaProfecía. ¡Vamos con el HILO en el que se irán añadiendo todos los tuits que recuerdan a aquel año 1977, aunque #LaProfecía es mucho más que eso...! pic.twitter.com/w5SQt8seCF — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) March 5, 2022

Si, además, les da por juntarse... pues más motivos para que los béticos se ilusionen., escribe el cántabro en su perfiles de Twitter e Instagram, un mensaje que se llenó de comentarios destacables., decía un ex del Betis como Benjamín Zarandona; aunque, sin duda, el texto que más 'Me Gusta' se llevó fue el que puso otro viejo conocido de la afición de La Palmera como es(Sporting CP)., escribió el central marroquí respondiendo a la publicación. "Qué grande eres, amigo", le respondió Canales.Muchos béticos aprovecharon esta publicación para, en los que Cardeñosa brilló con tanta luz propia o más de la que luce en la actualidad Canales. Otra conocida cuenta del 'Twitter Betis' como es la deencompartió un vídeo de su canal de YouTube con algunas muestras del inagotable talento del pucelano más famoso de la historia del Betis que merece la pena ver; sobre todo, para los béticos que no le vieron en acción.nació en Valladolid el 27 de octubre de 1949 (72 años) y disputó cerca de 600 encuentros oficiales en su exitosa carrera deportiva. La gran mayoría, un total de, lo hizo con el escudo del Betis en el lado de ese corazón que fue conquistado por el equipo verdiblanco, en el que militó durantey pornació en Santander el 16 de febrero de 1991 (31 años) y acumula ya 491 partidos. Con elen toda su trayectoria, por delante de Real Sociedad (161), Valencia CF (58) o Racing Club (39). Ésta es su cuarta temporada siendo el astro de la Ciudad del Sol pero siente que lleva toda la vida.y no le importó aceptar una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros cuando firmó su renovación hasta 2026, ya que, como ha declarado, tiene claro que llegó en 2018 para quedarse ya para siempre. Palabra de 10.