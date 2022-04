La gestión de un abril decisivo en un Betis que comienza el mes sin cuatro de sus titulares

Hoy es 1 de abril y eso significa que apenas quedan tres semanas para la final de la Copa del Rey en un Betis que, antes de la cita del día 23 en La Cartuja, quiere encarrilar su pasaporte europeo en LaLiga

El técnico chileno del Real Betis, Manuel Pellegrini, afronta la gestión de un mes de abril decisivo en la temporada bética para sus aspiraciones europeas en LaLiga y, sobre todo, con el objetivo de lograr el premio gordo del título de la Copa del Rey el próximo 23 de este mes ante el Valencia en el estadio de La Cartuja.

Hasta esa fecha clave, el conjunto verdiblanco recibirá en el Benito Villamarín al CA Osasuna, el próximo domingo, y el Elche CF, cuatro días antes de la final; y viajará a Cádiz y San Sebastián para jugar con la Real Sociedad, compromisos que perfilarán con sus doce puntos en juego antes de la cita de La Cartuja las posibilidades de clasificación europea de los de Pellegrini.

El chileno ha marcado este viernes la hoja de ruta y avisado de que no pueden "estar pensando en la final de Copa" sino en la Liga y que "la mejor manera de llegar" a esa cita "es ganar partidos antes y que los jugadores lleguen con un rendimiento alto".



Quintos en Liga con 50 puntos, a cuatro del Atlético de Madrid y Barcelona (con un partido menos) por arriba, y seguido por la Real Sociedad con 48, los del chileno acometen el mes con el objetivo europeo por la vía liguera (con la difícil puerta grande de la Champions de fondo) y copera, que tiene el doble premio del título y la clasificación directa para la Europa League.

Son conscientes los verdiblancos de lo mucho que se juegan y, por ello, se antoja fundamental la gestión del vestuario y del estado físico de una plantilla que, hasta la eliminación en los octavos de final de la Europa League ante el Eintracht de Frakfurt alemás, ha estado sometida a la presión física de jugar casi cada tres días.

Con 45 partidos jugados en los quince días previos al parón, Pellegrini y los suyos saben que ha llegado la fase decisiva de la temporada, en la que, lo que ha sido tónica en el año, una gestión modélica de la plantilla, se convierte ahora en imperativo para lograr los objetivos.

Al parón habían llegado muy exigidos jugadores como Sergio Canales, con una fisura en un dedo del pie con las que jugó los últimos partidos y que serán mimados en este tramo de temporada junto a otros efectivos como el delantero Borja Iglesias, quien con el cántabro ha trabajado estas dos semanas con un plan específico y a los que Pellegrini ha descartado para el domingo.



Descansarán forzosamente, además, ante Osasuna el argentino Germán Pezzella, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones, el francés Nabil Fekir, que cumplirá su segundo de castigo tras su expulsión con roja directa ante el Athletic de Bilbao.

Canales, con 2.910 minutos repartidos en 39 partidos, y Nabil Fekir, con 3.182 en 38, son dos de los puntales en el juego de Pellegrini, quien con toda seguridad gestionará y medirá sus esfuerzos para que lleguen en plenitud a la cita de La Cartuja como dos de sus bazas fundamentales para levantar un título en verdiblanco.

Aunque el de Santiago ha hecho gala de que el próximo partido es siempre el más importante, también la ha hecho de la prudencia en sus manifestaciones y actuaciones, por lo que pondrá todos los medios en su mano para tenerlo todo en el trascendental choque ante los de José Bordalás.



Ya lo apuntó en el caso de su compatriota Claudio Bravo cuando indicó que lo dosificaba y alternaba con el portugués Rui Silva entre los partidos con la selección de Chile y, por tanto, no es descabellado pensar que ahora también lo haga con pesos pesados de su once, al que volverá tras una ausencia por lesión otro de sus puntales en esta temporada, el lateral zurdo Álex Moreno.

Fue precisamente Bravo el primero de sus nueve internacionales en reincorporarse esta semana al trabajo después de recibir una tarjeta en el partido que su selección perdió con estrépito ante Brasil (4-0) y que no le permitirá estar en el duelo decisivo ante Uruguay para jugarse sus últimas opciones para estar en Qatar. Posteriormente, fueron llegando los demás a excepción del mexicano Diego Lainez, quien aun no le ha hecho tras certificar con su selección ante Honduras (0-1) el pase para el Mundial.



Tras un día de trabajo específico de recuperación, ya se han ejercitado este viernes, como se ha visto en los minutos abiertos a los medios. También los sub 21 españoles Rodrigo Sánchez 'Rodri' y Juan Miranda, el franco-senegalés Youssouf Sabaly, el portugués William Carvalho, el marfileño Paul Akouokou, quien debutó con su selección ante Francia; y los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Siguen de baja los lesionados de más larga duración, el lateral Martín Montoya y el centrocampista Víctor Camarasa.