Pellegrini enumera las seis bajas del Betis y remarca su discurso para LaLiga y la final de Copa

El técnico verdiblanco recuerda que "lo importante es el equipo", que ya saben lo que es "ganar sin Fekir ni Canales" y antepone el partido contra Osasuna a cualquier otra cosa

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se ha sentado este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para repasar la previa del regreso de LaLiga después de un parón de dos semanas por los compromisos de las selecciones que ha venido muy bien para recargar energías después de afrontar tres meses de intensos encuentros cada tres o cuatro días en tres competiciones diferentes. No obstante, aunque el cansancio ha remitido considerablemente, el chileno lamenta seis bajas más que significativas (cuatro de ellas son de teóricos titulares) para el choque de este domingo.

Para el encuentro de la sobremesa dominical en el Benito Villamarín, en el que el Real Betis se enfrentará al CA Osasuna en la jornada 30 en Primera división, Pellegrini no podrá contar con dos futbolistas muy importantes como Sergio Canales y Borja Iglesias, está pendiente de la carga de los jugadores que vienen de jugar con sus respectivas selecciones y tiene a Germán Pezzella y a Nabil Fekir sancionados. La buena noticia es que, al menos, en este paréntesis liguero ha podido recuperar a otros efectivos como Álex Moreno o Andrés Guardado.

"En cuanto a las bajas ya teníamos las de Pezzella y Fekir, que están suspendidos. Y en lo que respecta a los lesionados, Borja y Canales no están disponibles por una molestias y tampoco Martín Montoya y Víctor Camarasa", explicó Pellegrini, quien aseguró que los futbolistas que no están en plenitud física no jugarían aunque este domingo fuese esa final de Copa que tanto cuesta quitarse de la cabeza.

"Durante todo el año he tenido la misma postura. Ojalá pudiera tener a los 25 jugadores siempre, porque tendría más alternativas, pero no nos fijamos en lesionados o sancionados porque confiamos en que tenemos el mejor plantel posible acorde a nuestra realidad económica. Hemos jugado partidos importantes sin Fekir y Canales y hemos ganado. Son jugadores importantes pero el equipo es siempre lo más importante. Si no están al cien por cien, si no están en condiciones no juegan. Pongo siempre a los que mejor están, no me vale con jugar a media máquina", argumentó el entrenador del Betis.

El club heliopolitano lleva días gestionando el reparto de entradas para la final de la Copa del Rey, hoy ya es 1 de abril y sólo quedan tres semanas para la gran cita contra el Valencia en el estadio de La Cartuja de Sevilla... Cada día es más difícil aislarse de todo ello, pero Pellegrini insiste en que es esencial seguir al margen de esa lógica vorágine palpable de puertas afuera.

"Creo que para la final de la Copa del Rey hay que esperar. Ya avisé cuando nos clasificamos que faltaban más de 40 días. Para ser competitivo hay que dejar de pensar en la Copa y estar concentrados en LaLiga, que no ha terminado. De la final no nos preocuparemos hasta la semana antes. La mejor manera de llegar es ganar cada partido y tener a toda la plantilla a pleno rendimiento", explicó Pellegrini, que entiende que la afición no pueda pensar en otra cosa que en la posibilidad de ganar un título.

El chileno recuerda que conquistar la tercera Copa del Rey de la historia del Betis no es el único objetivo de esta plantilla: "La ilusión que se ha generado es muy importante también, pero eso va por un lado y la preparación deportiva va por otra. No creo que ningún bético quiera que perdamos contra Osasuna. Jugamos en casa, estamos luchando por la Champions, queremos defender la posición de Europa League... Eso también son objetivos reales. Hay que ganar estos cuatro partidos que quedan antes de la final. Tenemos la ambición de superar los 61 puntos del año pasado en LaLiga".

De otra parte, el preparador santiaguino se refirió a la política de renovaciones que está emprendiendo el Betis y valoró la posibilidad de que el capitán, Joaquín Sánchez, sea el siguiente en ampliar su contrato: "Yo veo que las renovaciones son importantes porque son el reconocimiento a lo que ha dado el grupo, en el rendimiento como grupo y también a nivel individual. En cuanto a Joaquín, ya lo hablaremos a final de temporada. ahora todos estamos centrados en mantener la ilusión y terminar la temporada de la mejor manera posible".

Por último, Pellegrini se mostró en contra de la excentricidad de para la temporada para el Mundial del próximo invierno. "Personalmente, no me gusta. Suspender el campeonato a mediados de noviembre lo veo algo muy complicado. Ojalá salga bien, pero creo que habría sido mejor jugarlo en pretemporada, aunque sé que en esas fechas habrá un calor muy fuerte en Qatar", opinó el míster del Betis.