La respuesta oficial de Pellegrini, técnico del Betis, al interés de Chile para que dirija a su selección

"Ojalá; sería un orgullo. Es difícil, pero nadie sabe qué va a pasar", ha asegurado el veterano preparador santiaguino sobre su salto a 'La Roja'

Dicen los entendidos que las Eliminatorias Suramericanas para ir al Mundial son las más duras del Mundo por el alto nivel de la mayoría de combinados y, por ende, la exigencia para clasificarse, a diferencia de otras confederaciones como la Concacaf, Oceanía o Asia. En esta última fase previa a Qatar 2022 se han quedado fuera otrora potencias coo Colombia, Chile o Paraguay, venidas a menos en los últimos años. Contando con las tres superpotencias (Brasil, Argentina y, en menor medida, Uruguay), la cuarta plaza (para Ecuador esta vez) siempre está muy abierta, al tiempo que el favoritismo en la Repesca (Perú Vs. Emiratos Árabes o Australia) siempre sonrió al continente colombino.

El fiasco en el país transandino es una realidad. Martín Lasarte no seguirá dirigiendo a la 'Roja', por lo que se ha iniciado un cásting en toda regla para elegir a su sustituto, con Marcelo Bielsa y Manuel Pellegrini como favoritos de los expertos y los aficionados. El argentino está libre, tras su reciente despido por parte del Leeds United, pero el santiaguino tiene compromiso con el Real Betis hasta el 30 de junio de 2025, después de ampliar dos campañas más durante las pasadas Navidades. Además, el 'Ingeniero' está triunfando en la capital hispalense, ya que clasificó a los verdiblancos para la Europa League como sexto de LaLiga en su primer ejercicio y va camino de mejorar en el segundo, con el equipo heliopolitano quinto y en la final de la Copa del Rey.

No es ninguna novedad que el nombre de Pellegrini sea vinculado con la selección chilena. De hecho, es una pregunta recurrente en cada entrevista que ha concedido, sobre todo a medios de su país (ESPN, 'La Tercera', la TV nacional...), pero también aquí ('Diario de Sevilla'). Si bien no esta semana, el caso es que el veterano míster ya ha respondido ampliamente a la 'oferta' que le llega desde su patria: "Para mí, sería un orgullo dirigir a Chile. Pero, si vuelvo, es para un trabajo general en torno al desarrollo del futbol, para aspirar en un tiempo prudente y lógico a sacar una buena generación de jugadores. Será difícil volver a acercarse a la última, porque es una generación que no se da todos los días. Gente como Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que son todos jugadores que han tenido la oportunidad de jugar en los clubes más grandes de Europa, esas instituciones que pueden comprar a los jugadores que quieran... Juntar a esos cinco jugadores con otros seis o siete que también hayan triunfado en el Viejo Continente, quizás en un nivel más bajo, no es fácil de conseguir".

Para Manuel, "se debe potenciar la competencia local y, a través de eso, ojalá se pudiera sacar una generación por lo menos parecida, de la que no sólo quedan muy grabadas las dos Copas América que ganaron, sino toda esa permanencia de largo tiempo en Europa en los clubes más importantes". Por tanto, tiene que claro que se plantearía "un proyecto serio" allí, "pero ahora mismo (la Federación) no realiza los funcionamientos del fútbol" como a él le "gustaría que fueran". Y ahondó en la cuestión: "Si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños. Con Chile es igual. Es mi país no quiero fracasar; si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen".

Con todo, Pellegrini no cierra ninguna puerta, dejando claras sus preferencias: "Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro; me encantaría mejorar el fútbol chileno. No en el sentido de ir a un Mundial, que eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo. Ahora mismo, soy feliz en el Betis y no tengo intención ni estoy buscando alternativas para irme a otro lado. No me lo planteo. Lo he dicho muchas veces... No comparo mi país con un club, pero, mientras tenga la alternativa de dirigir clubes, voy a dirigir clubes". En este sentido, no se ve rescindiendo para coger las riendas de 'La Roja' el próximo verano: "Es difícil. No conozco a los dirigentes actuales; no sé lo que piensan. Tengo contrato hasta 2025 con Real Betis y una cláusula bastante pesada que no sé si estarían en condiciones de pagar, si bien nadie sabe qué va a pasar. Sigue siendo mi sueño dirigir a Chile en un Mundial. Y digo claramente que con Chile, porque, pese a que me han propuesto otros países, nunca dirigiría a otra selección".