Las notas del Real Betis en la goleada ante Osasuna en la jornada 30 de LaLiga

Así han jugado, uno a uno, los futbolistas verdiblancos en el contundente triunfo ante el cuadro navarro, con especial mención para Juanmi, Álex Moreno, Carvalho o Joaquín

Con Claudio Bravo como portero titular titular, con Bartra y Víctor Ruiz como pareja de centrales, con el portentoso regreso de Álex Moreno al lateral izquierdo y con Aitor Ruibal tras cumplir sanción, un desatado Joaquín y Willian José supliendo las tres ausencias más destacadas en el Real Betis (Canales, Fekir y Borja Iglesias). Así salió Pellegrini ante CA Osasuna, en un inicio de partido marcado por el viento, que dificultaba los desplazamientos de balón y los controles, pero que no pudo frenar una poderosa puesta en escena con constantes irrupciones del lateral zurdo y por Juanmi Jiménez recuperando la pólvora.

Dos tantos de Juanmi, uno a los 34 minutos y el otro en la prolongación de la primera parte, encarrilaban el partido de la trigésima jornada de LaLiga, pero el tanto de Budimir, en una de las contadas ocasiones claras del cuadro rojillo, otorgaba emoción a la última media hora, a la que se llegó sin cambios en el Betis.

Pellegrini esperó hasta el 80' para mover la banca y echó mano de un jugador creativo para defender con el balón, Rodri por Ruibal, y también con un movimiento más defensivo por si no salía bien, Guardado por un ovacionado Joaquín. Cerrarse bien, no cometer errores e intentar aprovechar alguna para sentenciar. El Plan no pudo salir mejor, pues la rúbrica de William Carvalho y Álex Moreno fue de muchos quilates. Tres puntos valiosos para afianzar su plaza de Europa League sin perder de vista la Champions.

Consulta, en esta galería, las notas de los jugadores del Real Betis en el partido liguero ante Osasuna.

- BRAVO: 5

No tuvo demasiado caudal de peligro, pero lo poco que le llegó le exigió bastante. Carvalho le salvó tras una mala salida en un córner en el 24' y compensó en el 43' con un buen despeje al zapatazo lejano de Moncayola pese a que estaba tapado y no veía salir el balón. Budimir, en un gran movimiento, logró batirle. Por dos veces, además, aunque por suerte la segunda de ellas fue anulada por fuera de juego.

- BELLERÍN: 7

Su estelar irrupción en la acción que abrió el marcador merece una especial mención, pero en general aportó siempre mucha profundidad con su constante ida y vuelta, situándose como un extremo durante muchos minutos en los que la exigencia defensiva era menor. Supo seleccionar los momentos para correr con otros en los que había que echar el ancla.

- BARTRA: 8

Muy atento siempre, con un nivel de concentración y de eficacia muy altos. Vertical, rápido y atrevido a la hora de buscar acciones de uno contra uno para hacer recular a su par hasta adentrarse en el área. Tuvo el gol en un cabezazo ante el que se lució Sergio Herrera.

- VÍCTOR RUIZ: 6

Providencial al filo del descanso, lanzándose a ras de suelo para interceptar en el área pequeña un 'pase de la muerte' con muchos visos de acabar en gol. También se impuso en el área visitante, donde recogió el rechace del cabezazo de Bartra en el segundo palo, pero Sergio Herrera, desde el suelo, volvió a lucirse. Budimir le ganó la partida en el 2-1 demasiado fácil, su único debe reseñable.

- ÁLEX MORENO: 10

Vuelta al once cinco partidos después, tras justo un mes lesionado. Estaba a gran nivel y se le ha echado de menos. Las tres primeras ocasiones nacieron de dos centros suyos y de un remate de cabeza al larguero. Además, tras un gran movimiento a la espalda de la defensa, asistió a Juanmi en el 2-0 en el añadido de la primera mitad. En la segunda, cuando Osasuna apretó, cambió el traje de gala por el mono de trabajo.

- GUIDO RODRÍGUEZ: 8

No por por tener que repetirlo en cada reseña es menos importante su omnipresencia, su imán para recuperar balones y su facilidad para distribuir (incluso salir en conducción). Intentó animarse a la fiesta con un zapatazo lejano que encontró una gran respuesta del meta de Osasuna, el mejor de su equipo.

- WILLIAM CARVALHO: 9

Clarividente, siempre encuentra corredores seguros para distribuir el juego, pero le faltaban socios que hablasen su idioma. Intentaba poner pausa y realizar circulaciones más largas en campo rival, pero se topaba con la impulsividad de la segunda línea, tendente siempre a acelerar el juego. Vio una amarilla que acarrea suspensión y no estará en Cádiz. Su (enésimo) partidazo lo culminó con un (enésimo) golazo mezcla de esa pausa y calidad técnica capaz de congelar el mundo mientras sentaba a un defensor y al portero.

- AITOR RUIBAL: 6

Suyo es el centro que acaba rematando Álex al larguero y, en otra de sus carreras a la espalda de la defensa rojilla, fue arrollado por Sergio Herrera. Según las imágenes fue falta dentro del área, según el árbitro y el VAR no hubo nada de nada. Muchísimo desgaste hasta que dejó su puesto en el 76' a Rodri.

- JOAQUÍN: 9

Estaba preparado para empujar a placer el rechace del travesaño al cabezazo de Álex, pero el balón salió algo más alto de lo que esperaba y no pudo dirigir un remate mucho más forzado de lo que el capitán había imaginado. 900 partidos como profesional, casi nada. Su pase filtrado a Bellerín en la antesala del 1-0 o un recorte en el área que luego no acertó a redondear son para venderlos en vídeo. Rápido de piernas, preciso en la entrega... Exquisito.

- JUANMI: 10

Llevaba 10 partidos sin marcar (desde el doblete en Anoeta hace dos meses, el 3 de febrero) y sólo estaba interviniendo a trompicones, pero volvió a demostrar su intución para estar el lugar oportuno en el momento indicado, se lanzó con todo tras un disparo fallido de Willian José y la mandó al fondo de la portería con los tacos de su bota. El 1-0 quitó el tapón y unos minutos después hizo doblete con remate al primer toque intuyendo dónde se la pondría Álex. Redondeó su actuación con dos asistencias en los golazos del propio Moreno y de Carvalho.

- WILLIAN JOSÉ: 6

Las cámaras captaron cómo Joaquín le decía que no la esperase siempre al pie, que fuese a buscarla o que intentará rematar de primeras. Era cierto, pero salvo su escasa producción en el área, el hispano-brasileño lo hizo todo bien. Pivotó con inteligencia, la aguantaba para esperar la llegada de compañeros, asistía de cara, se movía al espacio libre para generar superioridad...

- MANUEL PELLEGRINI: 10

Le preguntaban en rueda de prensa por la dificultad de encarar un partido sin Fekir, Canales y Borja y respondió con una tranquilidad que sus pupilos explicaron este domingo con un 4-1. Celebró su partido 400 en LaLiga con una muestra más de su excelente gestión de la plantilla. El equipo salió enchufado, se fue con 2-0 al descanso, supo sufrir tras el 2-1 y acabó goleando con golazos espectacular. Tardó en hacer cambio pero eligió bien, premio al canterano Raúl con unos minutos y propició ovaciones para Joaquín, Juanmi y Álex Moreno.

- RODRI: 6

Más allá de que le faltó precisión en momentos puntuales, el extremeño cumplió el cometido encargado por Pellegrini, de mostrarse dinámico entre líneas para hacerse con el balón y filtrar pases a los previsibles huecos de un rival que buscaba el empate.

- GUARDADO: 6

Salió con 2-1 para ayudar a contener tras un primer movimiento ofensivo desde el banquillo y sin romper a sudar celebró con sus compañeros el tercer y el cuarto tantos. Ese contexto propicio facilitó su labor de estar estrechar líneas y minimizar riesgos.

- SABALY: Sin calificar

Entró con el tiempo ya cumplido y con 4-1 para que el Benito Villamarín se pusiese en pie para ovacionar a Álex Moreno.

- RAÚL: Sin calificar

Como Sabaly, entró en el añadido para provocar los merecidos aplausos a Juanmi. Quinto partido con el primer equipo... aunque sólo fueran unos minutillos.