El inexcusable objetivo por el que Claudio Bravo lucha en el Betis: "Pienso en grande"

"Soy afortunado por mi carrera, pero porque siempre aspiré a lo máximo", asevera el meta chileno, que dio un clinic de ambición y compañerismo

Claudio Bravo, portero del Real Betis, intervenía en la noche de este martes en Betis TV para valorar su renovación hasta 2023, hecha pública apenas unas horas antes, y que sigue la política de apostar por la continuidad de los referentes que abanderan Antonio Cordón y Manuel Pellegrini desde las pasadas Navidades, con el blindaje del propio míster chileno, así como de puntales como Fekir, Canales, Borja Iglesias, Rodri, Edgar y Álex Moreno, amén de la prolongación una campaña más del vínculo de Guardado, al que seguirá próximamente Joaquín. "Me siento más que feliz por continuar aquí. Tengo a mi familia aquí, los que me garantiza tranquilidad. Estoy contento por cómo se ha dado esta historia en el club, porque es bueno en lo personal y en lo grupal; se están dando los objetivos", comenzaba el veterano guardameta, cuya firma se daba a conocer en un simpático vídeo con otro de la 'vieja guardia', el capitán.

Por el momento, el ex de Colo Colo tiene claro su plan de actuación: "Disfrutar es lo primero, del día a día, de dónde toca estar trabajando y de los colores que defiendes. Ya me tocará ver el paso siguiente. Sí voy observando cosas que no veía anteriormente, pensando un poco en qué me va a tocar en unos años. Pero ahora lo que más me llena es disfrutar de mi trabajo. Es la idea que tengo". Y es que, a punto de cumplir 39 años, ya ha vivido casi todo lo que espera un profesional del balompié, con dos Copas América con su selección, Chile, amén de un Mundialito de Clubes, una Champions o una Premier, entre otros reconocimientos. Pero no se conforma. Bravo habló de éste y otros temas en su entrevista con los medios oficiales.

TÍTULOS

"La esencia de lo que busco es eso. El trabajo que busco en el día a día es que me lleve a salir en esa foto de campeón. Independientemente si te toca jugar o no, sí quiero ser parte del grupo que defiende ese título. Trabajamos para levantar el trofeo. Soy afortunado por mi carrera, pero también porque siempre aspiré a lo máximo. Tengo 21 títulos conseguidos en 20 años de carrera, y por qué no uno más con el Betis. Es la misma manera que tengo de trabajar y conseguir las cosas; sería magnífico. El objetivo grande es salir en la foto de campeón. Es para lo que trabajas. El estímulo grande del aficionado te lo hace sentir. En LaLiga sabemos que es competir, competir y ganar. No podemos desviarnos ni un centímetro del estímulo que tenemos, que es la Copa"



COMPETENCIA

"Pone el listón alto para el que no juega; es lo que se busca en esta temporada y en las que van a venir también. El que juega le pone la pista pesada al que viene. No se puede relajar nadie, porque, si no, pierdes tu lugar. Y el de atrás ha de trabajar duro. Somos conscientes de eso, y es la mejor manera para dejar al Betis lo más arriba posible y aspirar a meterte en la final. Prima la calidad humana, y es lo mejor que tenemos. Lo primordial es lo grupal. Es como el plan que tenemos nosotros, que todas las ovejitas estén en sintonía, que todos estemos en el mismo camino. Por la manera que me ha tocado actuar en mi carrera, sé lo que significa conseguir éxitos y lo importante que es tener un buen grupo humano. Y que el foco sea conseguir algo. Yo venía a ganar cosas con el Betis, porque pienso en grande. Donde estás tienes que dejar algo. En la parte silenciosa hay mucho trabajo, cuando logras motivar a la gente e incentivarlos para que sepan que es posible conseguir cosas, que es lo que tenemos que hacer"



EXIGENCIA

"La exigencia el primero que se la marca es uno. Yo quería jugar miércoles-domingo. Sabiendo el potencial que tiene el club, la gran masa de afición que mueve, el potencial en el vestuario, los jugadores que tenemos y lo que nos rodea en el día a día en el cuerpo técnico, por qué no aspirar a jugar domingos-miércoles. Lo hemos conseguido, y estamos con las mismas aspiraciones de no bajar de ahí"

"¿La edad? Lo hablamos Joaquín y yo, que se sienta a mi lado en el vestuario. No es fácil hacer una carrera longeva, buena y llegar a estos niveles y sentirte bien. Tuve un par de recaídas al inicio de venir aquí porque las semanas se me hacían eternas; ya he aprendido a regularme en ese sentido, buscando una mejoría también"

"Mi gen es ser competitivo. Si mi cabeza está en buenas condiciones, si mi cuerpo me sigue acompañando, si lo que veo en el día a día me estimula, uno quiere continuar. Cuando se te dan las cosas de buena manera, lógicamente el deber es el de seguir; cuando dejas algo atrás, más motivación aún. Soy afortunado por lo que me ha tocado vivir en mi carrera. Y estamos en una ciudad magnífica, que en el plano familiar es importante"



FUTURO

"Ahora viene lo más complejo, mantenerse y no relajarse; seguir trabajando de la misma manera. No sólo para los jugadores, sino para aficionados, gente que trabaja en el club, directivos... Hay que mantener esto. Que no sea un año bueno y el siguiente sea un desastre, sino que el Real Betis siga así muchos años más. Ganamos un partido de Liga, lo celebramos en el vestuario y lo echamos a la basura. El triunfo no te puede durar 3-4 días, porque después el cachetazo puede ser grande. Hay que pensar de inmediato en el desafío siguiente"

"Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Que el grupo esté con las sensaciones de competir donde tengamos que hacerlo y nada más. La experiencia no la venden en la farmacia, pero, si no tienes, la otra parte no te sirve de nada. Soy muy autocrítico; siempre hago mi análisis cuando termina el partido. Al día siguiente sé lo que tengo que hacer para la corrección. Soy crítico conmigo cuando las cosas no se dan bien, pero sí disfruto cuando le doy vuelta a las situaciones. Es lo que me ha tocado en mi carrera. Sé lo que significa estar abajo. Los logros se construyen con grandes personas. El secreto del éxito está ahí. La base nuestra es la calidad humana que tenemos en el vestuario. Es lo que debemos seguir manteniendo. Es la base para el futuro"



AMBIENTE CON TRES PORTEROS

"Siempre estamos con la consigna de competir. Independientemente de quién juegue el día de partido, pero la semana es competencia pura. A mí me toca contribuir en ello por experiencia y recorrido. No soy egoísta. Cuando no me toca, trato de estar atrás de ellos motivando, y lo siento también de la otra parte tanto con Joel y Rui (Silva) como con Toni (Doblas), que ha dejado la actividad hace poco tiempo y lo entiende perfectamente".