El plan de Pellegrini para dosificar a los jugadores del Betis antes y después de la final de Copa

Un último partido intersemanal condicionará las elecciones inmediatas en un plantel que brilla dentro y fuera de España

El Real Betis afronta la recta final del curso en una posición inmejorable. Como verbalizó Manuel Pellegrini tras la goleada a Osasuna (4-1), todos habrían querido seguir en la UEL, pero la parte buena de la eliminación será el descanso entre partidos. Preparar con más de tres días cada uno va en beneficio del rendimiento individual y colectivo. Y, si bien el 'Ingeniero' descartó que hasta la fecha hubiera existido un 'equipo A' y un 'equipo B', lo cierto es que rotó masivamente para hacer frente con garantías a las tres competiciones en que estaba inmerso el conjunto verdiblanco. Ahora, ya no será necesario, por lo que emergerá (en algunas posiciones, como el centro de la defensa, ya lo hizo) un once de gala que se irá imponiendo en las citas más relevantes.

El plan del míster chileno para dosificar a los suyos con vistas a la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril, puerto de Categoría Especial en el escarpado y exigente calendario que le resta al Betis, pasa por la naturalidad en los recambios, premiando el buen momento de los profesionales, sin forzar retornos o continuidades en caso de que el físico hable. De esta forma, con Fekir y Pezzella sancionados, no había motivos para forzar a los renqueantes Canales, Miranda y Borja Iglesias. El mediapunta y el delantero, como el campeón del Mundo y el central, estarán listos para Cádiz (este Sábado de Pasión, a las 14:00 horas), donde faltará otro en un momento álgido, William Carvalho, por castigo federativo. Guido fue el único de los internacionales que apuró habiendo disputado dos encuentros con su selección (Bravo volvió antes por estar castigado en la cita contra Perú), pero existen ahí exigencias contractuales, peso en los esquemas de Pellegrini aparte.

Tras jugar en el Nuevo Mirandilla, el Betis repetirá a domicilio en Anoeta contra un rival directísimo por Europa, la Real Sociedad. Será el Viernes Santo (21:00 h), justo antes de una nueva jornada intersemanal que, en el caso de los verdiblancos y el Valencia, se adelantará al martes 19 de abril (ante el Elche, en el Villamarín, a las 21:00) para tener un descanso mayor antes de la final del torneo del K.O., ese sábado (23-A) a las diez de la noche en La Cartuja. Tras este compromiso vital, que determinará un clasificado directo para la Europa League, tocarán cinco etapas previas al adiós: dos en La Palmera (contra Barcelona y Granada) y tres como foráneo (Getafe, Valencia y Real Madrid). Casi nada... La encomienda es luchar por la Champions hasta que las matemáticas den, aunque se haría con menos presión, claro está, con el segundo premio (la UEL) en el bolsillo, sin la amenaza de la Conference League (destino del sexto, en principio) todavía apuntando.

Para Cádiz, lo normal es que entren Pezzella (por Víctor Ruiz), Sabaly (por Bellerín), Fekir (por Joaquín), Canales (por Aitor Ruibal) y Borja Iglesias (por Willian José), supliendo Guardado la baja obligada de Carvalho, mientras que Bravo aguantaría bajo palos. Estos trazos se parecen al del dibujo de gala para Pellegrini, pero sanciones y lesiones dictarán sentencia. El caso es que ante Real Sociedad y Elche no jugará posiblemente el mismo portero, pero tampoco lo hará en la final uno poco rodado, por lo que el entrenador le dará, como poco, el choque anterior, si no los dos. Salvo fuerza mayor (lo dicho: no se forzará a nadie, con la única excepción del 23-A y en casos súper especiales), los cambios los irán dictando las contingencias normales, siendo más habitual en esta fase postrera que se repitan equipos de un encuentro al siguiente. Ante el Elche quizás haya alguna que otra reserva. Pero es lógico: se vendría el encuentro más importante de la historia reciente de la entidad heliopolitana.

El último parón de selecciones de la temporada parece haber venido de lujo a la plantilla verdiblanca, que rascó un empate en Vigo antes del 'impasse', con el ánimo aún afectado por la dura eliminación en la Europa League, para volver con energías, frescura mental y ganas renovadas frente a Osasuna, donde no se notaron las importantes bajas que arrastraban los heliopolitanos (Pezzella, Canales, Fekir, Borja Iglesias...). Dos jugadores verdiblancos, de hecho, se han colado esta semana por méritos propios en el mejor once de la 30ª entrega de LaLiga: el lateral zurdo Álex Moreno (un golazo y una asistencia en su haber), con un 8,9 de la valoración; y el extremo izquierdo Juanmi Jiménez (con un 9,9, fruto de su doblete de dianas y pases determinantes).

Las alineaciones que elabora la web especializada en estadísticas 'WhoScored.com' podría perfectamente haber metido también a William Carvalho, con el mismo 7,9 que la ha valido su ingreso al granadinista Luis Milla, autor de un gol de penalti, pero ni muchos de la belleza del firmado por el internacional portugués. El catalán y el de Coín están igualmente en el mejor once de las cinco grandes Ligas de Europa. En este último, sólo Mbappé (PSG) y Beto (Udinese), con un 10, mejoran al atacante ex realista, que ha vuelto por sus fueros para romper la sequía realizadora dos meses después y colocarse de nuevo, con 18 en total, como el español más inspirado de cara a puerta en la 21/22.