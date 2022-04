Un 'por si acaso' en toda regla del Betis en el lateral izquierdo

Miranda (hasta 2024) y Álex Moreno (2025) tienen contrato en vigor y la confianza de Pellegrini, pero el catalán tiene ofertas y Cordón quiere cubrirse las espaldas

La próxima ventana de transferencias se aventura movida en Heliópolis. De un lado, Antonio Cordón ha amarrado al central Luiz Felipe (libre, al terminar contrato con la Lazio) y al extremo Luiz Henrique (abonando 9+4 millones de euros al Fluminense), adelantando gestiones por otros futbolistas a falta de ser rematadas (Álex Fernández, Marc Roca, Dani Ceballos...). Y es que la necesidad, verbalizada tanto por el extremeño como por el presidente del Real Betis, Ángel Haro, de realizar una gran venta ("mejor que cuatro más pequeñas", zanjó el ex del Mónaco) para cuadrar las cuentas y permitir el rearme está sobre la mesa. Y depende de quién termine saliendo habrá que reforzar una demarcación u otra, claro está. Porque son varios los efectivos del plantel hispalense con propuestas o promesa de ellas en breve.

Casi todas las miradas están puestas en Guido Rodríguez, con 'novias' de postín que, incluso, no desdeñan la posibilidad de acudir a la cláusula de rescisión para sacarlo de La Palmera. De esos 80 millones, ahora mismo irían 64 a las arcas béticas y 16 a las de Club América, por lo que el objetivo es que el pivote dispute, al menos, ocho de los nueve partidos oficiales que restan para convertirse en centenario aquí, 'obligando' a la plana mayor del Benito Villamarín a adquirir otro 10% de su pase (hasta el 90%) a un precio módico, según lo que costó en su día (3+3), no su tasación actual (25). De esa manera, el reparto serían 72 y 8. Pero no sólo el argentino podría 'volar'. En realidad, los gestores heliopolitanos están intentando mejorar y ampliar su contrato (subiendo la cláusula también), que expira en 2024, así como los de otros tentados, como William Carvalho (tiene hasta 2023) o Álex Moreno (ya atado hasta 2025).

Así, y aunque Miranda seguirá igualmente en nómina dos campañas más, se escudriña el mercado en busca de oportunidades en todas las líneas, incluido el lateral izquierdo. El temporadón del catalán, que costó unos 7,5 kilos y está tasado en 12, con una libertad unilateral antes de su renovación de 40 millones, ha despertado el interés de varias entidades que ya le pretendieron y de otras nuevas. Desde la Premier, la Bundesliga y LaLiga (el Barcelona no le quita ojo como posible competencia de Jordi Alba) habrá interés, por lo que en la planta noble del coliseo verdiblanco quieren estar preparados. Un 'por si acaso'.

En este contexto se enmarca el seguimiento, desvelado por 'Abc', a Sergio Akieme (24), firmado el verano pasado por el Almería del Barcelona B por 3,5 millones, después de un préstamo exitoso. Los primeros contactos entre clubes ya se habrían producido hace una semana, quedando las partes en retomar el diálogo próximamente, pues, pese a las excelentes relaciones, todo dependerá del posible ascenso o no de los indálicos a Primera. También de las exigencias económicas, aunque ahí el Betis cuenta con posibles cesiones para rebajarlas. De orígenes ecuatoguineanos, pero español de cuna (nació en Madrid y ha sido internacional sub 19 con la 'Rojita), Akieme acumula un gol y dos asistencias en 26 partidos como rojiblanco esta campaña (más de 2.000 minutos). Y, como curiosidad, comparte agencia de representación con William Carvalho, con una llamada reciente desde La Palmera para tratar también la continuidad del luso-angoleño.