Bartra, el siguiente de la lista: "Sería tonto pensar que no quiero estar en un club como el Betis"

El central bético se está ganando a pulso la ampliación de su contrato, aunque cree que es algo que deberían preguntarle a Antonio Cordón

Ayer fue Claudio Bravo, le antecedió Edgar, Guardado, Álex Moreno... Y parece extraño que el nombre de Marc Bartra no se escuche en este plan elaborado por el Real Betis para consolidar el equipo competitivo que ahora tiene durante algunos años. El central catalán acaba contrato en poco más de un año y, una vez superados los problemas físicos de los últimos tiempos, está dando un rendimiento espectacular.

En las ultimas semanas, Manuel Pellegrini ha estabilizado la pareja Bartra-Pezzella y eso ha contribuido a que el rendimiento defensivo del Betis creciera. Y aunque al exbarcelonista le faltó su pareja argentina ante Osasuna, volvió a demostrar que no es cosa de un día ni de su conexión con un compañero. Simplemente, está en uno de los mejores momentos de su carrera.

"Aun queda lo que queda de temporada más el año que viene y es más pregunta para Cordón, porque yo estoy muy, muy contento aquí, muy focalizado con lo importante que es estar en la parte futbolística. Ya se verá, porque yo me siento en un momento muy bueno y esa pregunta es más para el club que para mí", aseguraba el jugador bético en la cadena Cope, donde admitía que se siente en ese momento de madurez necesario para poder rendir así: "Estoy disfrutando mucho. Llevo meses que me estoy encontrando muy bien, no solo a nivel físico sino a nivel mental y de madurez. Estoy en una edad muy buena para un central y me estoy sintiendo con esa seguridad conmigo mismo, sabiendo lo que quiere el míster de mí y haciendo lo que toca, con ganas de aportar mi granito de arena".

Por ello, viendo la estabilidad que ha encontrado y los que está disfrutando con el equipo, deja claro que estaría encantado de ampliar su contrato. "Cuando llegué mi objetivo era que estuviéramos en Europa cada año y a día de hoy se esta dando así considerándonos como un equipos de los de arriba. Sería tonto pensar que no quiero estar en un club como el Betis en el que estoy muy bien justo cuando se están cumpliendo las cosas por las que vine", asegura.

En este sentido, dice sentirse querido y valorado por el club y la afición. "Estoy contento, valorando lo que estamos viviendo desde hace más de un año. Acompaña no solo a nivel de resultados, que eso está encima de la mesa, sino también la comunión que hay dentro, lo claro que tenemos todos lo que hay que hacer, la solidaridad... Creo que es muy importante, que es cosa de todos y, a nivel personal, orgulloso de como se vive todo aquí y lo importante que es haber forjado un grupo ganador", añadía.

En este sentido, valoraba el papel que Manuel Pellegrini ha tenido en el crecimiento de este Betis. "Es un entrenador que ha estado en equipos grandes y tiene esa mentalidad, que nos inculcó desde el principio. A nivel personal he tenido entrenadores que han ganado mucho y esa dinámica se nota. Primero es creerlo para poder generar ese gen ganador. Y haciendo y diciendo las cosas muy claras y en ese aspecto es una pieza superimportante. Eso apoya a todo para que los rendimientos individuales sean altos y hace que a nivel de equipo nos sintamos todos bien", afirmaba el jugador catalán, quien admitía que aparte de gen ganador, también les ha inculcado ambición.

"La ambición la tenemos desde el primer día. Primero era una ilusión y a base de trabajo eso llegó a ser una realidad y con esa ambición, esas ganas y esa exigencia se puede llegar a cumplir objetivos, pero lo más bonito y exigente está por llegar. (..) Estamos viendo el nivel que hay en LaLiga que cualquier partido se te puede complicar que esta claro que estamos a un nivel alto y creo que no te da para relajarte ni para ponerte ambicioso a niveles exagerados sino para estar con la confianza exacta. Estamos en ese equilibrio", indicaba Bartra.

Esa ambición les lleva al gran objetivo de la temporada: la Copa del Rey."A lo que damos más importancia es a saber que lo que hacemos cada día nos lleve a que en el partido siguiente hagamos lo que queremos hacer. Hay que estar enchufados desde ya, estar muy metidos y muy focalizados, eso nos va a permitir luchar en LaLiga por estar lo más arriba y cuando llegue la final, pelear por ella", destacaba el jugador bético, quien sólo tenía palabras de elogio para el fútbolista de moda en el Betis, William Carvalho: "Es un jugadorazo".