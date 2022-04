Cordón, que ha estado en clubes como Villarreal o Mónaco, lo tiene claro: "Nada que ver con el Betis"

La sorprendente opinión del director deportivo verdiblanco sobre el Big Data y las nuevas tecnologías en el fútbol

Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis, está de gira, valga la expresión. Sus excelentes resultados en estos casi dos años al frente del club verdiblanco han devuelto a la palestra al extremeño, un profesional muy valorado y cotizado. De hecho, esta semana saltaba la noticia (en 'Goal.com') de que el club donde dio el salto desde el 'scouting' y la cantera al primer nivel, el Villarreal, quería recuperarlo, si bien él tiene contrato hasta 2024 y quiere respetarlo. La cabeza visible de la planificación heliopolitana ha sido uno de los prestigiosos ponentes que han trasladado su experiencia en el Curso Superior Universitario de Director Deportivo en Fútbol que organiza la RFEF, al tiempo que acompañó a Edgar y Guardado en una mesa redonda, encuadrada dentro del Master de Gestión Deportiva del Real Betis, dirigida a estudiantes en el salón de actos de la Universidad Loyola.

En el primero de los eventos, según detalla la Española, insistió en la búsqueda de la excelencia en todos los ejes de una estructura deportiva, partiendo de un minucioso diagnóstico inicial que abarque desde las plantillas deportivas (primer equipo y Academia), hasta los recursos del club, el contexto económico de la entidad, los recursos humanos, los directivos, la afición y la prensa local. Siendo organizados, creativos, flexibles, con las funciones muy bien delimitadas, sabiendo escuchar, cuidando mucho los recursos humanos, tanto del área deportiva como del resto de la entidad, y aprovechando las últimas tendencias tecnológicas, se ha de crear un modelo, una filosofía y un método de trabajo orientados a lograr el máximo. Siempre con la máxima discreción y un clima sano que fomente la competencia.

En su exposición, el alto ejecutivo del Betis destacó la importancia de la figura del Team Manager (Alexis Trujillo aquí), que, en su opinión, irá especializándose, siendo un facilitador de los procesos. Por su parte, en el acto universitario (donde los futbolistas presentes bromearon sobre un posible penalti que les tocara lanzar en la final de Copa ante un aforo completo y entregado), Cordón aceptó las comparaciones entre las diferentes ciudades donde ha trabajado, decantándose por Sevilla: "Yo he notado un cambio radical con, por ejemplo, Mónaco o Villarreal. En el Principado, estabas clasificado para ganar la Liga y en cuartos de Champions, pero a lo mejor iban 3.500 personas al Louis II. Nada que ver con el Betis, con la pasión del Betis, con el sentimiento del Betis".

La mesa redonda, bajo el título 'Cómo avanzar en tu carrera profesional: una visión inspiradora de deportistas profesionales', descubrió a un director deportivo de la vieja escuela, lejos de las prácticas actuales, tendentes a dar cabida cada vez con más protagonismo a las nuevas herramientas: "La tecnología hay que saberla utilizar. Nunca he fichado por el Big Data, el día que lo tenga que hacer, me voy a mi casa. Tanta tecnología ha ayudado a que haya menos relaciones personales. Antes había otro tipo de convivencia". Por último, alabó el factor mental como elemento diferencial: "Admiro a los que se consideran líderes de sí mismos. Los que buscan la excelencia en lo que están haciendo. A los éxitos y los fracasos hay que darles normalidad. Un fracaso no debe hundirte, sino que debe ser una motivación".